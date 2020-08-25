Nijarya’dan ‘Çocuklarınızı Kuzey Kıbrıs’a göndermeyin’ uyarısı

Nijerya’da yayın yapan televizyon kanalı TVC’de yayınlanan “Your View” isimli televizyon programına konuk olan NIDCOM Halkla İlişkiler ve Basın Başkanı Abdur-Rahman Balogun, Kuzey Kıbrıs’ın okumak için iyi bir ülke olduğunu ifade ederken, diğer yandan da Nijeryalı ebeveynleri çocuklarını Kuzey Kıbrıs’a yollamamaları için uyarıda bulundu.

2016-2020 yılları aralığında yüzden fazla Nijeryalı öğrencinin Kuzey Kıbrıs’ta gizemli bir şekilde öldüğünü öne süren Balogun, ebeveynleri çocuklarını Kuzey Kıbrıs’a göndermemeleri çağrısını yaptı.