Başbakanı Boris Johnson’ın aşırı mütevazi tatili

56 yaşındaki İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve 32 yaşındaki nişanlısı Carrie, İskoçya sahilinde küçük bir çadırda herkesten uzak bir tatilin keyfini çıkarıyor. Başbakanın çadırda kaldığı görüntüler ise ülkede büyük yankı buldu. Johnson ve nişanlısı bir haftalık toplan 1.500 pounda mal olan bir dağ evinde bir hafta tatil yaparken çift, dışarıda sahilde kurdukları çadır da bir süre geçirdiler.

Johson, tatil yaptığı yerde komşular ile sohbet ederken de görüntülendi.

Çiftin kaldığı dağ evinin yakınlarında yaşayan bir vatandaş, başbakanı ve nişanlısını yürürken ve korumalar ile sohbet ederken görünce çiftin fotoğrafını çekti.

Başbakanının aşırı mütevazı tatili insanların takdirini kazandı.

İnternet üzerinden paylaşılan fotoğraflar ile ilgili bazı İngilizler, “Normal bir aileden farkları yok” gibi yorumlar yaptı.