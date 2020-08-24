İngiliz moda devi Burberry’den koronavirüs maskesi

2 hours önce
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Burberry corona virüs maskesi tasarladı

İngiliz moda devi Burberry, koronavirüs için maske ürettiğini açıkladı.

İngiltere’nin en büyük lüks yaşam markalarından bir tanesi olan Burberry, koronavirüs salgını nedeniyle hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelen maskeler üretmeye başladı.

Burberry tarafından üretilen maskeler, tekrar kullanılabilir şekilde tasarlandı.  Ayrıca şirket, maskenin koruyuculuk özelliğini artırabilmek için özel bir antimikrobiyal teknoloji kullanmayı tercih etti.

Şirket, maske satışlarına başladıktan sonra her bir maskeden elde edecekleri gelirin yüzde 20’sini corona virüs üzerinde çalışmalar yapan bir fona aktaracağını açıkladı.

Burberry tarafından üretilmiş maskelere sahip olmak isteyenlerin kişininse 118 dolar ödeme yapması gerekecek.

Burberry, koronavirüs salgınının başlangıcında İngiltere’deki sağlık çalışanları için de maske üretimi yapmıştı.

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