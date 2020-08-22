Covid-19’un İngiliz ekonomisine etkisi: İngiltere’nin kamu borcu 2 trilyon sterlini aştı

İngiltere’nin toplam kamu borcunun ilk kez 2 trilyon sterlini geçtiği açıklandı. İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) tarafından yapılan açıklamada, İngiltere’nin kamu bankaları hariç toplam kamu borcunun temmuz ayı sonu itibarıyla ilk kez 2 trilyon sterlin seviyesinin üzerine çıktığı kaydedildi.

Açıklamaya göre, ülkenin kamu borcu geçen yılın temmuz ayındaki seviyeye kıyasla son bir yılda 227,6 milyar sterlin arttı.