İngiltere’den korkutan corona açıklaması: Sonsuza kadar sürebilir

5 hours önce
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İngiltere Acil Durum Bilim Danışmanlığı (SAGE)  üyesi ve eski Baş Bilim Danışmanı Prof. Sir Mark Walport, corona virüsünün (Covid-19) sonsuza kadar var olup, insanların ise korunmak için düzenli aşıya ihtiyacı olabileceğini açıkladı.

Prof. Walport basına yaptığı açıklamada, corona virüsünün grip gibi insanların hayatında sonsuza dek kalabileceğini ve aşı yaptırmanın insan hayatında düzenli hale gelebileceğini ifade etti.

Walport açıklamasında “Bu, bir şekilde sonsuza dek bizimle olacak ve neredeyse kesinlikle tekrarlanan aşılar gerektirecek bir virüs. Yani biraz grip gibi, insanların düzenli aralıklarla yeniden aşılanmaya ihtiyacı olacak” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri ise corona virüsü salgının iki yıldan daha az bir süre içinde yenilgiye uğratılmasını beklediklerini açıkladı.

Yetkililer özellikle geliştirilen aşıların salgını yenmede büyük avantaj sağlayabileceğini belirtiyor. Ancak DSÖ yetkilileri aşı çıksa bile hijyen gibi bazı tedbirlerin uygulanmasının devam etmesi gerektiğinin de altını çiziyor.

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