Kazakistan’ın eski lideri Nazarbayev’in 30 yaşındaki torunu İngiltere’de ölü bulundu

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Kazakistan’ın eski Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in torunu Aysultan Nazarbayev İngiltere’deki evinde ölü bulundu.

Kazakistan’ın kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in torunu 30 yaşındaki Aysultan Nazarbayev 16 Ağustos’ta İngiltere’nin başkenti Londra’daki evinde ölü bulundu. Nazarbayev’in ölüm nedenine ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, ön soruşturmaya göre torun Nazarbayev geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Aysultan Nazarbayev’in cenazesinin Kazakistan’a getirileceği ve Almatı’daki mezarlığa defnedileceği belirtildi.

Eski Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in büyük kızı Dariga Nazarbayeva oğlunun vefat ettiğini doğrulayarak, “Çok sevdiğimiz Aysultan’ı kaybetmemiz ailemizi yıktı” dedi. Aysultan’ın ağabeyi Nurali Aliyev de sosyal medyada bir video paylaşarak kardeşinin hep yanında olacağını söyledi. Nurali Aliyev paylaşımında, “Söylenecek çok şey var. Değerli kardeşim seni hep seveceğim” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Aysultan Nazarbayev Şubat ayında Facebook hesabında yaptığı bir paylaşımla ailesi tarafından baskı gördüğünü açıklamıştı. Aysultan Nazarbayev İngiltere’ye siyasi sığınma talebinde bulunmuş bu kararı aile baskısı nedeniyle aldığını söylemişti. Nazarbayev, annesi Dariga Nazarbayeva ile anlaşamadığını ifade etmişti.

Ayrıca, Kazakistan medyasında Aysultan’ın uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilmişti

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