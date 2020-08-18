EasyJet üç havalimanındaki merkezlerini kapatıyor

2 hours önce
0 243 Bir dakikadan az

İNGILIZ tur operatörü ve hava yolu şirketi EasyJet, İngiltere’nin üç havalimanındaki merkezlerini kapatıyor.

Covid-19’un seyahat sektörünü sert şekilde vurması sonrası şirketler de peş peşe tasarruf tedbirlerini hayata geçiriyor.

Avrupa’nın en büyük seyahat grubu TUI’nin küçülmeye gideceğini açıklamasının ardında benzer bir karar da rakibi EasyJet’ten geldi. Şirket Stansted, Newcastle ve Southend’deki merkezlerini (base) kapatıyor.

HAZIRAN AYINDA TASARRUF TEDBIRLERINI AÇIKLAMIŞTI

Haziran ayında da geniş kapsamlı ‘tasarruf’ planını açıklayan ve azalan uçuş ağı nedeniyle 727 pilotun işten çıkarabileceğini açıklayan EasyJete, iş gücünde de yüzde 30 kesintiye gidebileceğini duyurmuştu.

Yeni kararla birlikte EasyJet 1 Eylül’e kadar Southend’den uçuş yapmayacak. Stansted ve Newcastle’den de bazı uçuşlar artık yapılmayacak ancak bu iki havalimanı EasyJet’in ağında olmaya devam edecek. Şirket, 8 Birleşik Krallık havalimanından 490 noktaya servis vermeye devam edecek.

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

1 hour önce
75

Ryanair kapasitesini yüzde 20 düşürdü

2 hours önce
110

İngiltere’de yapılan bir araştırmaya göre Covid-19 çocuklarda Tip-1 diyabete yol açabilir

3 hours önce
351

Ankara Anlaşması: Başvuru için son 4 ay kaldı

4 hours önce
210

İngiltere bilim insanlarından kaliteli süt açıklaması

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Reklam engelleyici kullandığınızı görüyoruz. ÜCRETSİZ olarak dağıtılan binlerce gatezemiz ve internet sitemizde yer alan haberleri okuyabilmeniz için her yıl on binlerce pound harcıyoruz. Bu ise sitemizde bulunan reklamlar sayesinde gerçekleşmektedir. londragazete.com’u kullanmaya devam etmek için lütfen bu alan adını reklam engelleyicisine ekleyerek bize destek verin.