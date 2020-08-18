EasyJet üç havalimanındaki merkezlerini kapatıyor

İNGILIZ tur operatörü ve hava yolu şirketi EasyJet, İngiltere’nin üç havalimanındaki merkezlerini kapatıyor.

Covid-19’un seyahat sektörünü sert şekilde vurması sonrası şirketler de peş peşe tasarruf tedbirlerini hayata geçiriyor.

Avrupa’nın en büyük seyahat grubu TUI’nin küçülmeye gideceğini açıklamasının ardında benzer bir karar da rakibi EasyJet’ten geldi. Şirket Stansted, Newcastle ve Southend’deki merkezlerini (base) kapatıyor.

HAZIRAN AYINDA TASARRUF TEDBIRLERINI AÇIKLAMIŞTI

Haziran ayında da geniş kapsamlı ‘tasarruf’ planını açıklayan ve azalan uçuş ağı nedeniyle 727 pilotun işten çıkarabileceğini açıklayan EasyJete, iş gücünde de yüzde 30 kesintiye gidebileceğini duyurmuştu.

Yeni kararla birlikte EasyJet 1 Eylül’e kadar Southend’den uçuş yapmayacak. Stansted ve Newcastle’den de bazı uçuşlar artık yapılmayacak ancak bu iki havalimanı EasyJet’in ağında olmaya devam edecek. Şirket, 8 Birleşik Krallık havalimanından 490 noktaya servis vermeye devam edecek.