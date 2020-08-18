Ankara Anlaşması: Başvuru için son 4 ay kaldı

İNGILTERE, 31 Ocak 2020 itibarıyla Avrupa Birliği üyeliğinden ayrılmasıyla birlikte, bu yılın sonuna kadar, ‘geçiş dönemi’ olarak adlandırılan süreçte, AB kurallarını uygulama devam ediyor.

Bu arada Türkiye ve İngiltere arasındaki, Ankara Anlaşması da yılsonuna kadar geçerliğini koruyor. Bilindiği gibi Türk vatandaşları bu anlaşmayla serbest meslek vizesi başvurusunda bulunarak İngiltere’de ticaret yapma ve yerleşim hakkı elde edebiliyordu. 2021 ile birlikte bu durum sona eriyor. Bir başka deyişle başvuru için son 4 ay kaldı.

BURALARDA IŞ KURMAK ISTEYENLER YENIDEN UMUTLANDI

Ankara Anlaşması’nda son dönemece girildiği için Türkiye’den İngiltere’ye yerleşmek isteyenlerin yoğunlaştığı gözlemleniyor. Buralarda iş kurmak isteyenler yeniden umutlandı. Bir başka deyişle Ankara Anlaşma-sı’nın sonuna gelinmesi piyasaları alevlendirdi. Son trene binmek isteyenler çoğaldı. Gayrimenkul yatırımları piyasası, pandemi dinlemedi. Gayrimenkul satışları arttı.

20 YILDA 30 BIN KIŞI

İngiliz İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre 20 yılda yaklaşık 30 binin üzerinde kişi Ankara Anlaşması kapsamında Türkiye’den İngiltere’ye giriş yaptı. Ankara Anlaşması kapsamında Türk vatandaşlarına iş kurma vizesi veren İngiltere, çok tercih edilen ülkelerin başında geldi. Türk vatandaşları İngiltere’nin AB’den ayrılmadan önce bu avantajını değerlendirmek istiyor.