Türkiye’den Gatwick’e vardı, terör şüphesiyle havaalanı’nda tutuklandı

10 hours önce
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Gatwick Havaalanı’nda şüpheli bir terör suçu nedeniyle bir adam tutuklandı.

25 yaşındaki şüpheli Türkiye’den uçakla Gatwick’e vardıktan sonra, sabah 4 surlarında gözaltına alındı.

Tutuklamayla ile ilgili Scotland Yard’ın Terörle Mücadele şubesi şu açıklamayı yaptı:

Şüpheli, terör saldırısında kullanabilecek muhtemel bir malzemeye sahip olduğundan dolayı tutuklandı.

Gatwick’de tutuklanan adam, Londra merkezindeki bir polis karakolunda gözaltında tutulmaktadır.

Soruşturma kapsamında kuzey Londra’da bulunan bir adreste arama yapıldığını söylendi.

Şüpheli gözaltına alınmandan önce, Türkiye’de Gatwick’e üç uçak indi. İkisi Antalya’dan diğer ise Dalaman’dan.

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