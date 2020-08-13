İngiltere’de sahibi tarafından sıcakta araç içerisinde bırakılan köpek kurtarıldı

4 hours önce
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İngiltere’de bir otoparkta camları kapalı halde bırakılan bir aracın içerisinde köpek bulundu. Köpeğin havasız kalarak ölmesinden endişelenen çevre sakinleri, aracın ön camını kırarak köpeği kurtardı.

Olay, İngiltere’nin Newbury kentinde meydana geldi. Otoparkta camları kapalı halde güneşin altında ve camları kapalı halde bırakılan bir aracın içerisinde köpeğin olduğu fark edildi. O sırada çevrede bulunanlar, aracın ön camını balta ile kırarak köpeği kurtardı. Daha sonra olay yerine gelen polis, köpeği veterinere götürerek sağlık durumunun iyi olup olmadığını kontrol ettirdi. Daha sonra ortaya çıkan detaylarda, bir kadının kızı ile alışverişe gittiği ve köpeği araçta bıraktığı öğrenildi. Aracın camını kıran adam ise sosyal medyada tebrik edildi.

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