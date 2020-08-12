İskoçya’da raydan çıkan yolcu treni devrildi

1 hour önce
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BBC News’in haberine göre, Aberdeen’den Glasgow’a giden yolcu treni  Stonehaven kasabası yakınlarında raydan çıktı.
Trenin 4 vagonu devrildi. Olay üzerine bölgeye bir hava ambulansı olmak üzere 30 acil durum  aracı sevk edildi.
Bölgede çalışmalar devam ederken ölü ve yaralı sayısına ilişkin bilgi  paylaşılmadı. Olayın, Stonehaven yakınlarındaki Carmont’ta şiddetli yağış nedeniyle  meydana geldiği belirtiliyor.
İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon, Twitter’dan yaptığı paylaşımda,  kazanın ciddi olduğunu, kendisine ulaşan raporlara dayanarak büyük bir olayla  karşı karşıya kaldıklarını ifade etti.
İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps de Twitter’dan yaptığı  açıklamada, “İngiliz Ulaşım Polisi, Ulusal Tren Ağı ve demir yolu işçileri olayın  yaşandığı bölgede. Hükümet olarak her türlü desteği sağlayacağız. Tüm düşüncem  yolcular ve aileleriyle.” ifadelerini kullandı.
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