Google Birleşik Krallık’ta 18 yaşın altındakiler için abur cubur reklamlarını engelleyecek

Google, İngiltere’de abur cubur reklamlarının çocuklara gösterilmesini yasaklamaya hazırlanıyor.

Google’ın abur cubur gıda baskısı ekim ayında AB ve Birleşik Krallık’ta yürürlüğe girecek. Yağ, tuz veya şeker (HFSS) içeriği yüksek ürünlerin reklamlarının 18 yaşından küçüklere gösterilmesini engellenecek.

Arama devinin şu anda bunu Avrupa’nın ötesine genişletme planlarının olmadığını söylüyor.

Reklam vermek isteyen şirketler ne yapacak?

Reklam vermek için Google’ı kullanmak isteyen şirketler, ürünlerinin HFSS açısından yüksek olup olmadığını beyan etmeleri gerekiyor. Aksi halde beyan etmeyenlerin ilanlarının tamamen kaldırılacağı düşünülüyor. Google’ın algoritmaları bunları 18 yaşından küçüklere göstermeyecek.