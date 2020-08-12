Google duyurdu: Android Android depremi ölçebilecek

3 hours önce
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Google Deprem

Googletarafından yapılan açıklamada, dünya genelindeki 5,0 ve üzeri sürüme sahip olan Android telefonların yarından itibaren mini bir depremölçer (sismograf) işlevi göreceği kaydedildi.

Uygulama kapsamında, Android telefonların algıladığı sismik veriler, Google’ın veri tabanında toplanacak ve kullanıcılara bir uyarı mesajı gönderilecek. Bununla birlikte, deprem uygulamasıyla gelişmekte olan ülkelerde can ve mal kaybının önüne geçilmesi hedefleniyor. Ancak, Google dünya çapındaki tüm Android telefonlardan veri toplayacak olsa da, şu anda yalnızca ABD’nin Californiya’daki eyaletindeki kullanıcıların doğrudan bildirim alacağı açıklandı.

Reuters’ta yer alan habere göre android işletim sistemine sahip bir akıllı telefonu olan herkes, olası bir depreme ilişkin uyarıları Google’ın veri tabanını gönderecek. Yarından itibaren, işletim sistemi 5.0 ve üstünü çalıştıran Android telefonlar, belirli sismik dalga etkinliklerini alacak ve bunu Google’a bildirecek.

Google daha sonra bu verileri arama sonuçlarında kullanacak ve Californiya’daki Android kullanıcılarını doğrudan uyaracak.

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