İngiltere Ulusal Sağlık Servisi’nden ihmalkarlığa 1.4 milyar poundluk tazminat

6 hours önce
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İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS), geçen yıl ‘ihmal’ sebebiyle hasta ve yakınlarına 1,4 milyar sterlinle rekor tazminat ödediği bildirildi.

Koronavirüs (Covid-19) salgınında sağlık sistemi çöken İngiltere’de ihmal nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısındaki artış ülkede gündem oldu. İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS), Çözüm Bölümü’nün ait yer alan yıllık raporunda, geçen yıl ‘ihmal’ sebebiyle  hasta ve yakınlarına ödenen tazminat dikkat çekti. Rapora göre, geçen yıl ‘ihmal’ sebebiyle  hasta ve yakınlarına 1,4 milyar sterlinle rekor tazminat ödediği bildirildi. NHS Çözüm Bölümü Başkanı Ian Dilks, NHS’te yaşanan ihmalkarlığın maliyetli olduğuna dikkat çekerek, ayrıca hasarların ödendiği rekor sayıda klinik hasar ve ihmal vakası olduğunun da altı çizildi.

SON 5 YILDA ÖDENEN EN BÜYÜK TAZMİNAT

Dilk tazminatların çoğunun hasta ve yakınlarını temsil eden hukuk firmalarına ödendiğini belirtti. Dilk ayrıca, NHS’in geçen yıl ödediği bu meblağ, son 5 yılda ödediği toplam rakamın neredeyse iki katı olduğu açıklandı.

NHS ÇÖZÜM BÖLÜMÜN GÖREVİ

İngiltere’deki NHS Çözüm Bölümü; NHS hastane, bakım evi, doktor ve hemşire gibi sağlık personelinin ihmalkarlığından kaynaklanan problemlerin çözümlenmesine yardımcı olan birim olarak faaliyet gösteriyor.

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