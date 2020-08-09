Londra’da bulunan 100’den fazla ‘çalıntı’ bisikletin sahipleri aranıyor

6 hours önce
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Londra’da polis bir binada bulduğu ve çalıntı olduğunu düşündüğü 118 bisikletin sahiplerini arıyor.

Bisikletlerin, en az 30 bin sterlin değerinde olduğu tahmin ediliyor.

11 kişinin bisikletlerinin internet üzerinden satıldığını gördüklerini ihbar etmeleri üzerine Londra Polis Teşkilatı, şehrin doğusundaki Hackney semtinde bir binaya 2 Ağustos’ta operasyon düzenledi.

21 ve 60 yaşındaki iki kişi operasyonda çalıntı mallara sahip olmaktan gözaltına alındı. Söz konusu iki kişi kefaletle serbest bırakıldı.

Emniyet birimlerinin bisikletlerin satış amacıyla ya ev soygunlarında ya da sokakta çalındıklarını düşündükleri bildirildi.

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