Prens Charles’tan Beyrut paylaşımı: “Lübnan halkının yanındayız”

12 hours önce
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İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in oğlu, Galler Prensi Charles, Lübnan’da meydana gelen patlamaya ilişkin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Lübnan Cumhurbaşkanı’na ve halkına taziye mesajı yolladı.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in oğlu, Galler Prensi Charles, Lübnan’da meydana gelen patlamaya ilişkin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Lübnan Cumhurbaşkanı’na ve halkına taziye mesajı yolladı.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in oğlu, Galler Prensi Charles, Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta meydana gelen, 137 kişinin hayatını kaybetmesine ve 5 bin kişinin yaralanmasına ilişkin paylaşımda bulundu.

“EŞİM VE BEN LÜBNAN HALKININ YANINDAYIZ”

Charles paylaşımında, “Eşim ve ben, Beyrut’taki korkunç patlamanın ardından tüm Lübnan halkı için ne kadar düşüncelerimizin sizinle olduğunu bilmenizi istedik. Bu, pek çok kişinin trajik ölümüyle sonuçlandı ve bu akıl almaz bir yıkıma neden oldu. Kalbimiz, yakınlarını kaybedenler ve korkunç şekilde yaralananların yanındadır” dedi.

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