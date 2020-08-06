“18 yaş altı ücretsiz ulaşımı kaldırmak, genç öğrencilerin eğitim hayatını riske atmaktır”

İNGİLTERE hükümeti, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Londra’da 18 yaş altı gençlere ücretsiz ulaşımı askıya almak için girişimde bulunuyor.

2005 yılından itibaren, İngiltere’de yaşayan 18 yaşın altı gençler ‘Zip Oyster’ uygulaması ile otobüsleri ücretsiz ve trenleri de yüzde 50 indirimli şekilde kullanıyor. Ancak, hükümetin almış olduğu bu karar çevresinde, Eylül ayından itibaren genç öğrenciler ücretsiz seyahat edemeyecek. Bu karar, böylesi zor dönem koronavirüs salgının getirdiği ekonomik kriz ve yoksulluk ile mücadele eden aileler ve öğrencileri etkilenecek.

Birkaç haftadır bu konu üzerine İngiltere’deki çeşitli kuruluşlardan ve toplum üyelerinden büyüyen bir tepki var. Ücretsiz ulaşımın kaldırılması ile birlikte 18 yaşının altında olan gençlerin gündelik yaşam düzeninin komple değişeceği iddia ediliyor. Dünya çapında yaşanan Covid-19 salgınından dolayı yeterince acı ve zorluk çeken aileler, şimdi ise çocukları Eylül’de nasıl okula gidecek endişesi yaşıyor.

Bu hafta Londra’da yaşayan ebeveyn ve gençlerle hükümetin Zip Oyster uygulamasını askıya alma kararını değerlendirdik. Birinden ilginç yorum ve cevaplar aldığımız röportajımızda, ortak bir görüşün savunulduğunu gördük. Ebeveynlerle birlikte genç öğrencilerde hükümet tarafından alınan bu kararın, ailelere ve genç öğrencilere yönelik ciddi bir haksızlık olduğu ve özellikle emekçi sınıfından oluşan çocukların okul hayatının derinden etkileneceği vurgulandı.

Akjen Havalı

Bu durum öncelikle dar gelirli aileleri ciddi bir sıkıntıya sokacaktır. Ayrıca; koronavirüs dolayısı ile gelirleri büyük ölçüde azalan tüm ebeveynleri sıkıntıya sokacaktır. Böylesi zor bir süreçte İngiltere hükümetinin bu uygulamayı ortadan kaldırma girişimini anlamak mümkün değildir. Aylardır gençler okullarından uzak kaldılar. Okula geri dönecekleri günü iple çekerken bu girişimin gençler üzerinde olumsuz bir baskı yaratması kaçınılmazdır. Bu girişimin aileler üzerinde yaratacağı olumsuzluk maalesef gençleri de etkileyecektir. Oluşacak olan bu ek masrafları maalesef birçok aile karşılayamayacaktır. Böylesi bir durum da bazı gençlerin okula gitmelerini engelleyecektir kanaatindeyim. Büyük kızımızın arkadaşlarından Joshua Smith “Lewisham Young Mayor panel chairman’i” bu konu hakkında başlattığı imza kampanyasına 160,000’den fazla kişinin desteğini aldı. Toplamış olduğu imzalarla birlikte hazırlamış olduğu raporu da yetkililer teslim etti. Umarız Hükümet yetkilileri bu konu hakkındaki düşüncelerini değiştirirler. Gençlere ve ailelerine ekstra bir külfet yaratacağı kesin olan bu uygulamadan vazgeçerek aklıselimi seçerler.

Gizem Geçici

Hükümetin aldığı bu karar muhtemelen Covid-19 salgının getirdiği ekonomik krizden dolayı oluşuyor. Ancak, bu kısıtlamalar öğrencilere yönelik olmamalı. Çoğu öğrenciler otobüs kullanarak okula giderken bu durum çoğu hane için çok zor olacak. Alternatif olarak, bazı öğrencilerin ailesi belki de kendilerini okula götürüyor veya bisikletle gidiyor öğrenciler, fakat çoğunluk yine de otobüs ile okula gitmeyi tercih ediyor. Ayrıca böylesi zor dönemde bu aileler için fazladan maddi zorluk yaşatacak bir yaklaşım oldukça gereksiz. İstatistiklere göre, sosyal yardım başvuruları gittikçe artıyor. Bu salgın maddi kazançları iyi olmayan aileleri çok etkiledi, 18 yaş altı gençlere ücretsiz ulaşımı kaldırmak ise ayrı bir darbe olacaktır. Ekmek parası için ciddi bir mücadele veren aile üyeleri, şimdi ise çocuklarının ulaşım masrafı için arayışa girecek. Genel olarak bu yaklaşım gençlere haksızlıktır, ücretsiz ulaşım gençlerin hakkıdır ve bu elimizden alınmamalıdır. Bu girişim genç öğrencilerin okula devam etmemelerine neden olabilir.

Seniha Hassan

Hükümetin gençleri nasıl hedef aldığını görmek, bizleri hayal kırıklığına uğrattı ve bu durumdan birçok öğrencinin bundan etkileneceğini düşünüyorum. Özellikle de maddi sıkıntı çeken ailenin çocukları bu durumda okula gitmekte her hâlükârda zorluk çekecek. Bir anne olarak hükümetin böylesi haksız bir karar alması beni endişelendiriyor. Hükümetin 18 yaş altı çocukların ücretsiz toplu seyahat hakkını kaldırma kararının yeni bir aşırılıkçı vahiy için bir başlangıç ​​olduğunu hissediyorum. Bence hükümet işçi ve üst sınıfı arasındaki açığı daha fazla açmaya çalışıyor, çünkü bu karardan sonra, durumu iyi olan aileler çocuklarını okula gönderebilecek fakat maddi durumu iyi olmayan aileler çocuklarını okula göndermekte zorluk çekecek. Dolayısıyla, işçi sınıfı gençliği eğitimlerini tamamlayamayacakken, üst sınıf çocukları eğitimlerini tamamlayabilecek. Bu nedenle, varlıklı gençler kariyer hedeflerine ulaşma olasılığı daha yüksek olacak.

Safiye Duraklı

18 yaşının altında olan gençlerin ücretsiz seyahat hakkını ellerinden almak, eğitim ve sosyal hayatlarını derinden etkileyecektir. Bu gençler otobüsleri ücretsiz kullanabiliyor ve trenlerde yüzde 50 indirim hakkına sahip, ancak Eylül’de bu artık geçerli olmayacak. Genç Londralılar için büyük bir ayrıcalıktır, öğrenciler ortaokula ve koleje giderken ücretsiz seyahatine güveniyor. Bu gençlerin eğitim ve yemek masraflarına yanı sıra, ulaşım masrafı da ekleniyor. Ücretsiz ulaşımın ortada kalkması, düşük gelirli ailelerin birçoğu çocuklarının ulaşın masrafını karşılamakta zorlanacak. TfL’ı her gün okula, koleje ve sosyal hayatlarında kullanan milyonlarca genç Londralı var. Ücretsiz ulaşım giderse, gençlerin refahı, eğitimi ve aileleri olumsuz yönde etkilenecek. Bununlar birlikte suç oranları bile artabilir. Hükümeti, gençlerin geleceği için yatırım yapmak yerine gençlerin geleceğini elinden almak için kesintiler yapıyor.

Aysel Irkad

Hükümetin bu kararı, özellikle dar gelirli aileler ve öğrenci üzerinde derin bir etkiye sahip olacaktır. Yaşadığımız bu salgın ile birlikte, İngiltere’de yoksulluk, işsizlik ve yardım başvuruları gittikçe artıyor. Verilere göre, yoksulluk içinde yaşayan, talihiz ve savunmasız ailelerden oluşan 4 milyon çocuk var. Hükümet bu önemli faktörlerden herhangi birini dikkate almazsa, birçok genç öğrenci ciddi sorunlarla karşılaşacaktır. 18 yaş altı ücretsiz ulaşımı kaldırmak, genç öğrencilerin eğitim hayatını riske atmaktır. İngiltere en fazla silah ihracatı yapan ikinci ülke. Bununla birlikte, emekçi sınıfına en çok kesintileri yapan ülkelerden biri. Suç oranları 18 yaşın altında olan gençlerde artıyor, bu gençlere yönelik daha fazla yatırım yapmak yerinde adeta onları kötü alışkanlıklara ve suçlara itiyoruz. Ailelerin ulusal kriz döneminde daha fazla cezalandırılmaları doğru değil.