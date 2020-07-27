Oxford’lu uzman Gilbert: Aşı, 18-55 yaş grubunda denenmeli

\r\nOxford \u00dcniversitesi'nde 300 ki\u015filik ekibiyle a\u015f\u0131 \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 y\u00fcr\u00fcten a\u015f\u0131 uzman\u0131 Prof. Sarah Gilbert, 21 ya\u015f\u0131ndaki \u00fc\u00e7\u00fczlerini denek olarak kulland\u0131. Gilbert, 18-55 ya\u015f grubundaki sa\u011fl\u0131kl\u0131 insanlar \u00fczerinde a\u015f\u0131n\u0131n denenmesi gerekti\u011fini de belirtti.\r\nD\u00fcnyada koronavir\u00fcs vaka say\u0131s\u0131 16 milyonu a\u015ft\u0131. Vir\u00fcs\u00fcn yol a\u00e7t\u0131\u011f\u0131 Covid-19 hastal\u0131\u011f\u0131ndan \u00f6lenlerin say\u0131s\u0131 ise 650 bine yakla\u015ft\u0131.\u00a0D\u00fcnya Sa\u011fl\u0131k \u00d6rg\u00fct\u00fc\u00a0(WHO), Covid-19'a kar\u015f\u0131 10'u a\u015fk\u0131n \u00fclkede 166 a\u015f\u0131 \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131ndan s\u00f6z ediyor. Bunlar\u0131n 20'yi a\u015fk\u0131n\u0131 klinik ara\u015ft\u0131rma a\u015famas\u0131n\u0131 ge\u00e7ti ve insanlar \u00fczerinde deneniyor.\r\n\r\n\u0130ngiltere'de Oxford \u00dcniversitesi ve AstraZeneca ortakl\u0131\u011f\u0131yla geli\u015ftirilen a\u015f\u0131 da bunlardan biri. Oxford \u00dcniversitesi'nde bu \u00e7al\u0131\u015fmay\u0131 y\u00fcr\u00fcten 300 ki\u015filik ekibin ba\u015f\u0131nda a\u015f\u0131 uzman\u0131 Prof. Sarah Gilbert yer al\u0131yor. Gilbert, "A\u015f\u0131 geli\u015ftirmede normalde be\u015f y\u0131l alacak bir\u00e7ok a\u015fama, d\u00f6rt ayda kat edildi" dedi.\r\n\r\nBA\u011eI\u015eIKLIK KONUSUNDA UMUT VER\u0130C\u0130 GEL\u0130\u015eMELER\r\n\r\n\u0130nsanlar \u00fczerinde yap\u0131lan deneylerde al\u0131nan ilk sonu\u00e7lar, a\u015f\u0131n\u0131n g\u00fcvenli oldu\u011funu ve vir\u00fcse kar\u015f\u0131 ba\u011f\u0131\u015f\u0131kl\u0131k geli\u015ftirdi\u011fini g\u00f6steriyor. Bu bulgular a\u015f\u0131n\u0131n bu y\u0131l sonunda haz\u0131r olaca\u011f\u0131n\u0131 garanti etmese de ba\u011f\u0131\u015f\u0131kl\u0131k kazand\u0131rma konusunda ba\u015far\u0131ya daha da yakla\u015f\u0131ld\u0131\u011f\u0131na dair umut verici bulunuyor.\r\n\r\nKlinik deney ve insanlar \u00fczerinde denenme a\u015famas\u0131nda olan di\u011fer a\u015f\u0131lar\u0131n da oldu\u011funu g\u00f6z \u00f6n\u00fcnde bulundurursak Oxford ekibinin s\u0131k\u0131 bir rekabetle kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya oldu\u011fu s\u00f6ylenebilir.\r\n\r\nUZUN SAATLER BOYUNCA \u00c7ALI\u015eMAK GEREKM\u0130YOR\r\n\r\nProf. Gilbert 1998'de \u00fc\u00e7\u00fcz \u00e7ocuk sahibi oldu. Bir y\u0131l sonra da \u00fcniversitede \u00f6\u011fretim \u00fcyesi olarak i\u015fe ba\u015flad\u0131.\r\n\r\nBilim insan\u0131 olman\u0131n en iyi yanlar\u0131ndan birinin, bazen i\u015fler karma\u015f\u0131kla\u015fsa da uzun saatler boyunca \u00e7al\u0131\u015fmak gerekmemesi oldu\u011funu s\u00f6yl\u00fcyor.\r\n\r\n2004'te Prof. Gilbert \u00fcniversitede ara\u015ft\u0131rmalara ba\u015flad\u0131 ve 2007'de de Londra merkezli ara\u015ft\u0131rma kurulu\u015fu Wellcome Trust vakf\u0131nda grip a\u015f\u0131s\u0131 \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na y\u00f6neldi. Vak\u0131f ona kendi ekibini kurmas\u0131 i\u00e7in fon sa\u011flad\u0131.\r\n\r\n18-55 YA\u015e GRUBUNDA A\u015eI DENENMEL\u0130\r\n\r\n\u00dc\u00e7\u00fczler b\u00fcy\u00fcd\u00fc\u011f\u00fcnde Prof. Gilbert i\u015flerinin biraz daha kolayla\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yl\u00fcyor. "\u015eu an bir laboratuvar\u0131n ba\u015f\u0131nda olsam da madalyonun di\u011fer y\u00fcz\u00fcn\u00fc de g\u00f6rd\u00fcm" diyor.\r\n\r\n\u00c7ocuklar\u0131 \u015fimdi 21 ya\u015f\u0131nda. \u00dc\u00e7\u00fc de anneleri gibi biyokimya okuyor. Ayr\u0131ca Covid-19'a kar\u015f\u0131 a\u015f\u0131 geli\u015ftirme \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na da ilgi g\u00f6sterdikleri i\u00e7in Oxford'daki a\u015f\u0131 denemelerinde g\u00f6n\u00fcll\u00fc denek olmu\u015flar.\r\n\r\nProf. Gilbert, 18-55 ya\u015f grubundaki sa\u011fl\u0131kl\u0131 insanlar \u00fczerinde a\u015f\u0131y\u0131 denemeleri gerekti\u011fini, yeterli say\u0131da g\u00f6n\u00fcll\u00fc bulmay\u0131 umarken aileden ald\u0131\u011f\u0131 ekstra yard\u0131mdan memnun oldu\u011funu s\u00f6yl\u00fcyor.\r\n\r\n"Bu t\u00fcr a\u015f\u0131lar\u0131 daha \u00f6nce de \u00e7ok denedik, bu y\u00fczden \u015fa\u015f\u0131rt\u0131c\u0131 bir sonu\u00e7 beklemiyoruz" diyerek a\u015f\u0131 denemesinden kayg\u0131l\u0131 olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtiyor.