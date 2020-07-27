Oxford’lu uzman Gilbert: Aşı, 18-55 yaş grubunda denenmeli

Oxford Üniversitesi’nde 300 kişilik ekibiyle aşı çalışmaları yürüten aşı uzmanı Prof. Sarah Gilbert, 21 yaşındaki üçüzlerini denek olarak kullandı. Gilbert, 18-55 yaş grubundaki sağlıklı insanlar üzerinde aşının denenmesi gerektiğini de belirtti.

Dünyada koronavirüs vaka sayısı 16 milyonu aştı. Virüsün yol açtığı Covid-19 hastalığından ölenlerin sayısı ise 650 bine yaklaştı. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Covid-19’a karşı 10’u aşkın ülkede 166 aşı çalışmasından söz ediyor. Bunların 20’yi aşkını klinik araştırma aşamasını geçti ve insanlar üzerinde deneniyor.

İngiltere’de Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca ortaklığıyla geliştirilen aşı da bunlardan biri. Oxford Üniversitesi’nde bu çalışmayı yürüten 300 kişilik ekibin başında aşı uzmanı Prof. Sarah Gilbert yer alıyor. Gilbert, “Aşı geliştirmede normalde beş yıl alacak birçok aşama, dört ayda kat edildi” dedi.

BAĞIŞIKLIK KONUSUNDA UMUT VERİCİ GELİŞMELER

İnsanlar üzerinde yapılan deneylerde alınan ilk sonuçlar, aşının güvenli olduğunu ve virüse karşı bağışıklık geliştirdiğini gösteriyor. Bu bulgular aşının bu yıl sonunda hazır olacağını garanti etmese de bağışıklık kazandırma konusunda başarıya daha da yaklaşıldığına dair umut verici bulunuyor.

Klinik deney ve insanlar üzerinde denenme aşamasında olan diğer aşıların da olduğunu göz önünde bulundurursak Oxford ekibinin sıkı bir rekabetle karşı karşıya olduğu söylenebilir.

UZUN SAATLER BOYUNCA ÇALIŞMAK GEREKMİYOR

Prof. Gilbert 1998’de üçüz çocuk sahibi oldu. Bir yıl sonra da üniversitede öğretim üyesi olarak işe başladı.

Bilim insanı olmanın en iyi yanlarından birinin, bazen işler karmaşıklaşsa da uzun saatler boyunca çalışmak gerekmemesi olduğunu söylüyor.

2004’te Prof. Gilbert üniversitede araştırmalara başladı ve 2007’de de Londra merkezli araştırma kuruluşu Wellcome Trust vakfında grip aşısı çalışmalarına yöneldi. Vakıf ona kendi ekibini kurması için fon sağladı.

18-55 YAŞ GRUBUNDA AŞI DENENMELİ

Üçüzler büyüdüğünde Prof. Gilbert işlerinin biraz daha kolaylaştığını söylüyor. “Şu an bir laboratuvarın başında olsam da madalyonun diğer yüzünü de gördüm” diyor.

Çocukları şimdi 21 yaşında. Üçü de anneleri gibi biyokimya okuyor. Ayrıca Covid-19’a karşı aşı geliştirme çalışmalarına da ilgi gösterdikleri için Oxford’daki aşı denemelerinde gönüllü denek olmuşlar.

Prof. Gilbert, 18-55 yaş grubundaki sağlıklı insanlar üzerinde aşıyı denemeleri gerektiğini, yeterli sayıda gönüllü bulmayı umarken aileden aldığı ekstra yardımdan memnun olduğunu söylüyor.

“Bu tür aşıları daha önce de çok denedik, bu yüzden şaşırtıcı bir sonuç beklemiyoruz” diyerek aşı denemesinden kaygılı olmadığını belirtiyor.