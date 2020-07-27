Çin resmi kanalı CGTN’e İngiltere’den yayın yasağı

2 hours önce
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İngiltere’de de yayın yapan Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) tarafsızlık ilkelerini ve İngiliz yayın yönetmeliklerini ihlal ettiği gerekçeleriyle yayınlarının durdurulması tehdidiyle karşı karşıya kaldığı bildirildi.

İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre, İngiliz medya denetim kuruluşu Ofcom tarafından, Çin’in resmi televizyon kanalı CGTN’ye tarafsızlık kurallarını ihlal ettiği ve haberlerinde İngiliz gazetecilerin de dahil olduğu baskı altında alınan itirafları yayınladığı gerekçeleriyle 3 ayrı soruşturma başlatıldı.

Ofcom, bir siyasi parti tarafından etkin şekilde kontrol edildiği iddialarıyla CGTN’nin yayınlarının durdurulmasına yönelik yoğun şikayetler aldı.

Şikayette bulunanlar arasında İngiltere’nin Hong Kong Konsolosluğu eski çalışanı Simon Cheng de yer alıyor. Çin’e yaptığı bir gezi sırasında gözaltına alınan Simon Cheng’den aslı olmayan itiraflarda bulunmasının istendiği, daha sonra zorla alınan itirafların CGTN’de yayınladığı ifade ediliyor.

Gölge Kültür Bakanı Jo Stevens, bazı devlet kanallarının İngiltere’nin yayın kodlarına uymadığı için yayınlarının durdurulduğunu hatırlatarak, “Rusya Bugün ve İran devlet kanalı kuralları ihlal ettikileri için yayınları durduruldu. CGTN ve bazı devlet kanalları İngiliz yayın kurallarını ihlal etmeye devam ediyor. Medya denetim kuruluşu mali cezalar verebilir ancak caydırıcılığı zayıf olur. Mevcut yaptırım rejiminin yeterli olup olmadığı gözden geçirilmelidir.” değerlendirmesinde bulundu.

Ofcom, geçen haftalarda CBTN’nin İngiliz gazeteci Peter Humphrey’in baskı altında alınan itiraflarını yayınlamasının İngiltere yayın yönetmeliklerinin ihlali olduğuna hükmetmiş ve ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalacağını açıklamıştı.

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