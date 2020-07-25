İngiltere, İspanya’dan gelen yolculara 14 günlük karantina uygulamayı planlıyor

9 hours önce
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İngiltere, korona virüs salgınında ikinci dalga riskine karşı İspanya’dan gelen yolculara 14 günlük karantina şartı getirmeye hazırlanıyor. İngiltere Ulaştırma Bakanlığının, konuya ilişkin bu gece resmi açıklama yapması ile kararın yürürlüğe girmesi bekleniyor. Kararın alınmasında İspanya’da son dönemde artan vaka sayılarının etkili olduğu iddia edildi. Geçtiğimiz haftalarda İngiltere, İspanya’yı seyahat kısıtlaması olmayan 80 ülke arasında göstermiş, listenin ise haftalık olarak güncelleneceği açıklamıştı.

Öte yandan Norveç, ise Cuma günü yaptığı açıklamada İspanya’daki korona virüs vakalarında görülen artış nedeni ile buradan gelecek yolculara 10 günlük karantina uygulanacağını duyurmuştu. İspanya, son 24 saatte 2 bin 255’ten fazla yeni vaka açıkladı.

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