İngiltere, İspanya’dan gelen yolculara 14 günlük karantina uygulamayı planlıyor

\u0130ngiltere, korona vir\u00fcs salg\u0131n\u0131nda ikinci dalga riskine kar\u015f\u0131 \u0130spanya'dan gelen yolculara 14 g\u00fcnl\u00fck karantina \u015fart\u0131 getirmeye haz\u0131rlan\u0131yor. \u0130ngiltere Ula\u015ft\u0131rma Bakanl\u0131\u011f\u0131n\u0131n, konuya ili\u015fkin bu gece resmi a\u00e7\u0131klama yapmas\u0131 ile karar\u0131n y\u00fcr\u00fcrl\u00fc\u011fe girmesi bekleniyor. Karar\u0131n al\u0131nmas\u0131nda \u0130spanya'da son d\u00f6nemde artan vaka say\u0131lar\u0131n\u0131n etkili oldu\u011fu iddia edildi. Ge\u00e7ti\u011fimiz haftalarda \u0130ngiltere, \u0130spanya'y\u0131 seyahat k\u0131s\u0131tlamas\u0131 olmayan 80 \u00fclke aras\u0131nda g\u00f6stermi\u015f, listenin ise haftal\u0131k olarak g\u00fcncellenece\u011fi a\u00e7\u0131klam\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n\u00d6te yandan Norve\u00e7, ise Cuma g\u00fcn\u00fc yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada \u0130spanya'daki korona vir\u00fcs vakalar\u0131nda g\u00f6r\u00fclen art\u0131\u015f nedeni ile buradan gelecek yolculara 10 g\u00fcnl\u00fck karantina uygulanaca\u011f\u0131n\u0131 duyurmu\u015ftu. \u0130spanya, son 24 saatte 2 bin 255'ten fazla yeni vaka a\u00e7\u0131klad\u0131.