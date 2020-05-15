Londra’nın merkezi yolları büyük oranda özel araçlara kapatılıyor

1 min önce
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Londra

Londra Belediye Başkanı Sadıq Khan, bisiklet ve yaya ulaşımını özendirmek için, birçok yolun özel araçlara kapatılacağını duyurdu.

Kentin merkezi noktalarındaki birçok önemli ana arter ve bağlantı yolu bisikletler, yayalar ve otobüsler için ayrılacak.

Yetkililer benzer önlemlerin, kentin daha geniş bir kesimine yayılması için, belediyelerle temas halinde olunduğunu kaydetti.

Uzmanlara göre, koronavirüs salgını devam ettiği sürece, kalabalık ulaşım araçlarının mümkün olduğunca tercih edilmemesi gerekiyor.

Londra Belediye Başkanı Sadıq Khan, yaptığı paylaşımda, Covid 19 salgınının, Londra’nın ulaşım tarihindeki en büyük mücadele olduğunu duyurdu.

Khan, sosyal mesafenin korunabilmesi için, Londra’da yaşayanların devasa bir çaba içinde olacaklarını kaydetti.

Bu yeni dönemin, “en kısa sürede” hayata geçireleceği de duyuruldu.

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