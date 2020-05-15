Salgın boyunca hastalık semptomu gösteren 5 bin kişi havalimanlarından ülkeye girdi

Bilim insanları, Nisan ayı içerisinde Covid-19 semptomu bulunan yaklaşık 5 bin yolcunun İngiltere’de bulunan havalimanlarına geldiğini açıkladı.

Salgın sırasında İngiltere’ye giden hiçbir kişiye test yapılmazken, Başbakan Boris Johnson, yeni bir uygulamaya gideceklerini geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Yeni uygulama ile İrlanda ve Fransa hariç olmak üzere, diğer ülkelerden gelen tüm turistler 14 gün boyunca karantinada tutulacak.

Karantina sürecinde, yabancıların belirttiği adreslerden zaruri sebepler dışında çıkması yasaklanacak ve maddi yaptırım uygulanacak. Yeni uygulamanın başlangıç ve bitiş tarihleri henüz açıklanmadı.