İngiliz polisinin koronavirüs döneminde yetkileri neler?

İngiltere’de halkın dışarıda daha çok vakit geçirebilmesi için koronavirüs tedbirleri gevşetilmeye başlandı.

Birleşik Krallık’ın tamamında geçerli olmak üzere polise de bir takım yetkiler verildi:

Polis virüs kaptığına inanılan bir kişiyi test yaptırmak için alıkoyabilir

Polis, zaruri görülmeyen ürünler satan mağazaları kapatabilir

Polis, bireylerin etrafta dolanma hakkını veya toplanma hakkını kısıtlayabilir

Birleşik Krallık’ta “mazur görülebilir bir sebep” olmadıkça bireyin yaşadığı yerin dışına çıkması veya bir araya gelinen bir etkinliğe katılması yasak.

Evinin dışındaki bir barbekü partisine katılmak gibi kural dışı davrananlara polis hemen ceza kesebiliyor.

İngiltere’de bu cezalar 100 sterlinden başlıyor, hemen ödenirse ceza 50 sterline düşebiliyor. Para cezaları 3 bin 200 sterline kadar çıkıyor.

Ama polis, iki metrelik sosyal mesafe kuralını dayatamıyor çünkü böyle bir yasal düzenleme yok.

Polis tarafından durdurulanlar “mazur görülebilir” bir gerekçe sunmak zorunda. Bu gerekçeler şöyle sıralanıyor:

Temel ihtiyaçlar için alış veriş

Gerekli görülen işe gitmek, işten dönmek

İhtiyaç sahibi birine yardım, bakım

Ev içi şiddet gibi bireyin zarar gördüğü durumlardan kaçış

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, artık insanların güneşlenebileceklerini söylemişti, aslında İngiltere’de güneşlenmeyi yasaklayan herhangi bir yasal düzenleme de yoktu.

İskoç hükümeti ise güneşlenmenin etrafa virüs saçılmasına neden olabileceğini, dolaysıyla dışarıda bulunmak için geçerli bir sebep olmadığını söylüyor.