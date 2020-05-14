Boş restoranları doldurmak için restoranlar ‘kartondan insan’ ve oyuncak kullanıyor

2 hours önce
0 9 Bir dakikadan az
Sydney

Avustralya’nın en kalabalık şehirlerinden Sydney’de bir restoran, açıldıktan sonra dolu görünmek için sandalyelere kartondan insan yerleştirmeye başladı.

New South Wales bölgesinde kafe ve restoranlar 15 Mayıs’tan itibaren açılacak. Ama mekanlarda aynı anda yalnızca 10 kişiyi yemek yiyebilecek ve her bir kişi için en az 4 metrekarelik alanlar yaratılacak.

Five Dock Dining adlı restoranın sahibi Frank Angeletta da misafirlerinin rahat hissetmesi ve restoranda ‘hoş bir ambiyans’ oluşması için boş sandalyelere kartondan insan yerleştirme kararı aldıklarını söyledi.

Sydney

Tayland, Bangkok’ta da bir restoran boş sandalyeleri panda oyuncaklarla doldurdu.

Maison Saigon adlı restoranın sahibi Natthwut Rodchanapanthkul, “Daha önce müşteri yalnız başına geldiğinde masada yalnızca bir sandalye bulundururduk. Ama bana tuhaf geliyor, ben de yanlarına birini vermenin iyi olacağını düşündüm” dedi.

Reuters’ın haberine göre müşteriler de memnun. 25 yaşındaki Sawit, “Tek başıma yemek yediğinde oyuncaklar bana kendimi daha az yalnız hissettiriyor” diyor.

Tayland
Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

12 March 2020
274

Bilgisayar korsanları koronavirüs korkusunu bilgisayar virüsü bulaştırmak için kullanıyor

3 July 2018
1,114

Şişme oyuncak, küçük kızın canını aldı

6 January 2018
622

Seks oyuncakları insanları öldürebilir

31 October 2017
214

Bakan’dan iğrenç ‘taciz’ itirafı

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Reklam engelleyici kullandığınızı görüyoruz. ÜCRETSİZ olarak dağıtılan binlerce gatezemiz ve internet sitemizde yer alan haberleri okuyabilmeniz için her yıl on binlerce pound harcıyoruz. Bu ise sitemizde bulunan reklamlar sayesinde gerçekleşmektedir. londragazete.com’u kullanmaya devam etmek için lütfen bu alan adını reklam engelleyicisine ekleyerek bize destek verin.