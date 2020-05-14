Boş restoranları doldurmak için restoranlar ‘kartondan insan’ ve oyuncak kullanıyor

Avustralya’nın en kalabalık şehirlerinden Sydney’de bir restoran, açıldıktan sonra dolu görünmek için sandalyelere kartondan insan yerleştirmeye başladı.

New South Wales bölgesinde kafe ve restoranlar 15 Mayıs’tan itibaren açılacak. Ama mekanlarda aynı anda yalnızca 10 kişiyi yemek yiyebilecek ve her bir kişi için en az 4 metrekarelik alanlar yaratılacak.

Five Dock Dining adlı restoranın sahibi Frank Angeletta da misafirlerinin rahat hissetmesi ve restoranda ‘hoş bir ambiyans’ oluşması için boş sandalyelere kartondan insan yerleştirme kararı aldıklarını söyledi.

Tayland, Bangkok’ta da bir restoran boş sandalyeleri panda oyuncaklarla doldurdu.

Maison Saigon adlı restoranın sahibi Natthwut Rodchanapanthkul, “Daha önce müşteri yalnız başına geldiğinde masada yalnızca bir sandalye bulundururduk. Ama bana tuhaf geliyor, ben de yanlarına birini vermenin iyi olacağını düşündüm” dedi.

Reuters’ın haberine göre müşteriler de memnun. 25 yaşındaki Sawit, “Tek başıma yemek yediğinde oyuncaklar bana kendimi daha az yalnız hissettiriyor” diyor.