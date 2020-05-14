İngiltere’de taksi ve Uber araçlarında plastik paravan dönemi

2 hours önce
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İngiltere’de taksi şirketi Addison Lee ve Uber, araçlarında plastik paravan denemelerine başladı.

Hükümetin işe gitme kurallarını gevşetmesinin ardından İngiltere’de toplu taşıma araçlarının günlük kullanımı artmıştı.

Addison Lee, ön ve arka koltuklar arasında yer alacak plastik paravanları önümüzdeki hafta 4 bin araca takacak.

Uber de deneme amaçlı 400 araca benzer paravanlardan taktırıyor.

Şirketler çalışanlarına ücretsiz koruyucu ekipman da dağıtıyor.

İngiltere’de taksi sürücüleri, araçlarında herhangi bir değişiklik yapmadan yerel yönetimlerinden izin almak zorunda. Bu nedenle ülke genelinde uygulamanın yayılmasının zaman alabileceği belirtiliyor.

United Private Hire Drivers adlı şoförler birliğine göre ülke genelinde salgının en fazla görüldüğü meslek gruplarından biri de taksiciler.

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