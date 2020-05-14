İngiltere’de taksi ve Uber araçlarında plastik paravan dönemi

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\u0130ngiltere\u2019de taksi \u015firketi Addison Lee ve Uber, ara\u00e7lar\u0131nda plastik paravan denemelerine ba\u015flad\u0131.\r\nH\u00fck\u00fcmetin i\u015fe gitme kurallar\u0131n\u0131 gev\u015fetmesinin ard\u0131ndan \u0130ngiltere\u2019de toplu ta\u015f\u0131ma ara\u00e7lar\u0131n\u0131n g\u00fcnl\u00fck kullan\u0131m\u0131 artm\u0131\u015ft\u0131.\r\nAddison Lee, \u00f6n ve arka koltuklar aras\u0131nda yer alacak plastik paravanlar\u0131 \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki hafta 4 bin araca takacak.\r\nUber de deneme ama\u00e7l\u0131 400 araca benzer paravanlardan takt\u0131r\u0131yor.\r\n\u015eirketler \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131na \u00fccretsiz koruyucu ekipman da da\u011f\u0131t\u0131yor.\r\n\u0130ngiltere\u2019de taksi s\u00fcr\u00fcc\u00fcleri, ara\u00e7lar\u0131nda herhangi bir de\u011fi\u015fiklik yapmadan yerel y\u00f6netimlerinden izin almak zorunda. Bu nedenle \u00fclke genelinde uygulaman\u0131n yay\u0131lmas\u0131n\u0131n zaman alabilece\u011fi belirtiliyor.\r\nUnited Private Hire Drivers adl\u0131 \u015fof\u00f6rler birli\u011fine g\u00f6re \u00fclke genelinde salg\u0131n\u0131n en fazla g\u00f6r\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc meslek gruplar\u0131ndan biri de taksiciler.