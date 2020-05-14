İsviçreli ilaç firmasının geliştirdiği antikor testinin kullanımı İngiltere’de onaylandı

\r\n\u0130ngiltere'de koronavir\u00fcs\u00fcn bir ki\u015fiye daha \u00f6nce bula\u015f\u0131p bula\u015fmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 tespit edecek antikor testi onayland\u0131.\r\n\u00dclkenin kamu sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 kurumu, \u0130svi\u00e7re merkezli ila\u00e7 firmas\u0131 Roche taraf\u0131ndan geli\u015ftirilen testi "\u00e7ok olumlu bir geli\u015fme" olarak yorumlad\u0131.\r\n\r\nKan testi arac\u0131l\u0131\u011f\u0131yla bir ki\u015finin v\u00fccudunda antikor tespit edilmesi, bu ki\u015fiye koronavir\u00fcs\u00fcn daha \u00f6nce bula\u015ft\u0131\u011f\u0131 ve bu ki\u015finin b\u00f6ylece ba\u011f\u0131\u015f\u0131kl\u0131k kazand\u0131\u011f\u0131 anlam\u0131na geliyor.\r\n\r\n\u015eimdiye kadar yetkililer bu t\u00fcr testlerin yeterince g\u00fcvenilir olmad\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00f6ylemi\u015flerdi.\r\n\r\nH\u00fck\u00fcmetin daha sonra ba\u015far\u0131s\u0131z oldu\u011fu bildirilen antikor testlerine 16 milyon sterlin (19,5 milyon dolar) harcad\u0131\u011f\u0131 bildirilmi\u015fti.\r\n\r\nBBC'ye konu\u015fan kaynaklar, \u0130svi\u00e7reli ila\u00e7 \u015firketi Roche taraf\u0131ndan geli\u015ftirilen testin ba\u015far\u0131l\u0131 olma potansiyeli en y\u00fcksek olan test oldu\u011funu s\u00f6ylediler.\r\n\r\n\r\n\r\n\u0130nsanlar, hastal\u0131\u011fa yol a\u00e7an vir\u00fcsler gibi yabanc\u0131 bir patojene maruz kald\u0131klar\u0131nda, ba\u011f\u0131\u015f\u0131kl\u0131k sistemleri antikor \u00fcretir, antikorlar da vir\u00fcs\u00fc yok eder.\r\n\r\nAntikor ya da seroloji testi, v\u00fccudun bu antikorlar\u0131 \u00fcretip \u00fcretmedi\u011fine bak\u0131yor. Bir insan\u0131n v\u00fccudunda koronavir\u00fcse sald\u0131ran antikorlar bulunmas\u0131, bu ki\u015fiye vir\u00fcs\u00fcn ge\u00e7mi\u015fte bula\u015ft\u0131\u011f\u0131 anlam\u0131na geliyor.\r\n\r\nAncak bu durum, ileride de hastalanmayacaklar\u0131na dair kesin bir kan\u0131t sunmuyor.\r\nTestin ba\u015flang\u0131\u00e7 tarihi belirsiz\r\n\u0130ngiltere'deki kamu sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 kurumu yetkilileri, resmi bilim park\u0131 Porton Down'dan uzmanlar\u0131n s\u00f6z konusu testi ge\u00e7en hafta de\u011ferlendirdiklerini ve "testin olduk\u00e7a \u00f6zg\u00fcl sonu\u00e7 verdi\u011fi" kan\u0131s\u0131nda olduklar\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n\r\nSa\u011fl\u0131k Bakan\u0131 Edward Argar, testlerin \u00f6ncelikli olarak sa\u011fl\u0131k hizmetleri ve sosyal hizmetler \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131na uygulanaca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n\r\nAncak Bakan Argar bu testlere ba\u015flanacak tarihi s\u00f6ylemedi.\r\n\r\n\u0130ngiltere koronavir\u00fcs test program\u0131 ulusal koordinat\u00f6r\u00fc Profes\u00f6r John Newton, "Bu \u00e7ok olumlu bir geli\u015fme \u00e7\u00fcnk\u00fc bu t\u00fcr \u00f6zg\u00fcl sonu\u00e7lar veren bir antikor testi ge\u00e7mi\u015f enfeksiyona dair g\u00fcvenilir bir g\u00f6sterge" diyor.\r\n\r\n"Antikorlar\u0131n ne kadar ba\u011f\u0131\u015f\u0131kl\u0131k sa\u011flad\u0131\u011f\u0131 halen net olmasa da bu, gelecekte enfekte olma riskine kar\u015f\u0131n bir ba\u011f\u0131\u015f\u0131kl\u0131\u011f\u0131n g\u00f6stergesi olabilir."\r\n\r\n\u0130ngiltere Sa\u011fl\u0131k Bakanl\u0131\u011f\u0131'n\u0131n testin sa\u011fl\u0131k hizmetlerinde kullan\u0131labilmesi i\u00e7in Roche firmas\u0131 ile g\u00f6r\u00fc\u015fmeler y\u00fcr\u00fctt\u00fc\u011f\u00fc anla\u015f\u0131l\u0131yor.\r\n\r\nTest, halihaz\u0131rda AB ve ABD'deki h\u00fck\u00fcmet sa\u011fl\u0131k dan\u0131\u015fmanlar\u0131n\u0131n onay\u0131ndan ge\u00e7mi\u015f durumda.\r\n\r\n\u0130ngiltere'de \u015fu an burun ya da a\u011f\u0131zdan al\u0131nan \u00f6rnekle yap\u0131lan swab testi uygulan\u0131yor. Bu test, bir ki\u015finin test edildi\u011fi s\u0131rada Covid-19 hastas\u0131 olup olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirlemeye yar\u0131yor.\r\n\r\nSwab testi, \u00fclkede h\u00fck\u00fcmetin test et, takip et ve izle stratejisinin temelini olu\u015fturmaya devam edecek.\r\nAnaliz\r\nJames Gallegher, Sa\u011fl\u0131k ve Bilim Muhabiri:\r\n\r\nAntikor testinin ana amac\u0131 ka\u00e7 ki\u015finin enfekte oldu\u011funu bulmak.\r\n\r\nResmi rakamlar toplam say\u0131s\u0131n\u0131n sadece bir b\u00f6l\u00fcm\u00fc. Herkes test edilmiyor ve baz\u0131 ki\u015filer vir\u00fcs bula\u015fmas\u0131na ra\u011fmen belirti g\u00f6stermeyebiliyor.\r\n\r\nAntikor testleri vir\u00fcs\u00fcn ne kadar kolay bula\u015ft\u0131\u011f\u0131 ve ne kadar yayg\u0131n oldu\u011funa, daha da \u00f6nemlisi ne kadar \u00f6l\u00fcmc\u00fcl oldu\u011funa dair sorulara cevap verilmesinde yard\u0131mc\u0131 olacak.\r\n\r\n\u0130kinci kullan\u0131m alan\u0131, soka\u011fa \u00e7\u0131kma k\u0131s\u0131tlar\u0131n\u0131n kald\u0131r\u0131lmas\u0131, olduk\u00e7a tart\u0131\u015fmal\u0131.\r\n\r\nE\u011fer v\u00fccudunuzda antikor varsa, bu i\u015fe d\u00f6nebilirsiniz demek. Bu, \u00e7al\u0131\u015fanlarda ba\u011f\u0131\u015f\u0131kl\u0131\u011f\u0131n geli\u015fti\u011fini garanti edebilirseniz, hastane ve bak\u0131m evleri gibi yerlerde \u00f6zellikle faydal\u0131 olabilir.\r\n\r\nAncak antikor geli\u015ftirmek otomatik olarak art\u0131k hastalanmayaca\u011f\u0131n\u0131z ya da vir\u00fcs\u00fc bar\u0131nd\u0131rmayaca\u011f\u0131n\u0131z anlam\u0131na gelmiyor.\r\n\r\nD\u00fcnya Sa\u011fl\u0131k \u00d6rg\u00fct\u00fc (WHO) bilim insanlar\u0131, "ba\u011f\u0131\u015f\u0131kl\u0131k pasaportu" kullan\u0131m\u0131na kan\u0131t yetersizli\u011fi nedeniyle kar\u015f\u0131 \u00e7\u0131k\u0131yor.