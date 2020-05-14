Birleşik Krallık’ta koronavirüs sebebiyle 428 kişinin daha yaşamını yitirdi açıklandı

Koronavirüs Birleşik Krallık’ta can almaya devam ediyor. Yapılan tüm uyarılara ve alınan tüm önemlere rağmen yayılmaya devam eden ölümcül virüs 428 kişinin daha yaşamına son verdi.

İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, 13 Mayıs saat 17.00 itibarıyla salgın sebebiyle ülkede hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 33 bin 614 kişiye ulaştı.

Bakanlığın internetten yaptığı açıklamada son 24 saatte 71 bin 644 kişiye, 126 bin 63 adet test yapıldığı, test yapılan kişilerden 3 bin 446’sında virüse rastlandığı belirtildi.

Ayrıca 14 Mayıs saat 09.00 itibarıyla Birleşik Krallık genelinde toplam 1 milyon 593 bin 902 kişiye, toplamda 2 milyon 219 bin 281 adet test yapıldığı, test yapılan kişilerden 233 bin 151’inde virüse rastlandığı açıklandı.

Koronavirüse yakalan toplam 233 bin 151 kişiden, 33 bin 614’ünün hayatını kaybettiği açıklanırken, geri kalan 199 bin 537 kişinin sağlık durumları hakkında henüz net bir açıklama yapılmış değil.