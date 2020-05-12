“İngiliz doktor deneme ilacıyla 3 günde koronavirüsü yendi”

\r\n\r\nUlusal Sa\u011fl\u0131k Servisi (NHS) doktoru Geraldine McGroarty, koronavir\u00fcse (Covid-19) yakaland\u0131ktan sonra verilen deneme ilac\u0131yla 3 g\u00fcn sonra iyile\u015fti. Uzmanlar, ilac\u0131n etkisinden ziyade, McGroarty'nin fit ve gen\u00e7 olmas\u0131n\u0131n iyile\u015fme s\u00fcrecine etkili oldu\u011funu ifade etti.\r\n\r\nD\u00fcnya genelinde yeni tip\u00a0koronavir\u00fcs\u00a0(Kovid-19) bula\u015fanlar\u0131n say\u0131s\u0131 4 milyon 230 bine ula\u015f\u0131rken, can kayb\u0131 285 bini, iyile\u015fenlerin say\u0131s\u0131 da 1 milyon 510 bini ge\u00e7ti. \u0130ngiltere'den ise umut veren bir haber geldi.\u0130ngiltere'nin ba\u015fkenti Londra'da ya\u015fayan Dr. Geraldine McGorarty, 5 Nisan'da solunum problemi ve y\u00fcksek ate\u015f nedeniyle Royal Free Hastanesi'ne kald\u0131r\u0131ld\u0131. Oksijen maskesi ba\u011flanan McGorarty'nin testlerinde sol akci\u011ferinde iltihaplanma g\u00f6r\u00fcld\u00fc.\r\n'\u00c7OK KORKUN\u00c7TU'\r\n\u0130ngiliz medyas\u0131na konu\u015fan Dr. McGorarty, ge\u00e7 oldu\u011funu ve spor yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirterek, "Gen\u00e7 ve fittim. D\u00fczenli olarak 10 kilometre ko\u015fuyorum. Bir hafta \u00f6nce 46 dakikada 10 kilometre ko\u015fuyorken, bir anda\u00a0koronavir\u00fcsten \u00f6l\u00fcp \u00f6lmeyece\u011fimi d\u00fc\u015f\u00fcnmeye ba\u015flad\u0131m" ifadelerini kulland\u0131. Semptomlar\u0131n\u0131n hastaneye kald\u0131r\u0131lmadan 6 g\u00fcn \u00f6nce ba\u015flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten McGroarty, bunun basit bir so\u011fuk alg\u0131nl\u0131\u011f\u0131 oldu\u011funu d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc itiraf etti.\r\n'\u00c7ALI\u015eTI\u011eIM HASTANEDE YATIYOR OLMAK \u00c7OK GAR\u0130PT\u0130'\r\nSa\u011fl\u0131k g\u00f6revlileri taraf\u0131ndan hastaneye kald\u0131r\u0131lan McGroarty, "Sa\u011fl\u0131k g\u00f6revlileri beni hastaneye getirdi. Daha \u00f6nce g\u00f6rev yapt\u0131\u011f\u0131m yerde tan\u0131d\u0131k y\u00fczlerin aras\u0131nda hasta olarak yat\u0131yor olmak \u00e7ok garipti" dedi. "\u00d6lece\u011fimi d\u00fc\u015f\u00fcnmeye ba\u015flad\u0131m" diyen McGroarty, "En b\u00fcy\u00fck korkum e\u011fer solu\u011fum d\u00fczene girmezse ventilat\u00f6re ba\u011flanacak olmamd\u0131. Bunun olmas\u0131n\u0131 istemedim" dedi. McGroarty, ertesi sabah\u00a0doktorlar\u0131n deneme ilac\u0131 olan ve Ebola tedavisinde kullan\u0131lan Remdesivir ilac\u0131n\u0131 almak isteyip istemedi\u011fini sorduklar\u0131n\u0131 belirtti.\r\n'\u0130Y\u0130LE\u015eME \u0130LA\u00c7TAN Z\u0130YADE DOKTORUN F\u0130T OLMASIYLA ALAKALI'\r\nS\u00f6z konusu ilac\u0131 almay\u0131 kabul eden McGroarty, 2 g\u00fcn\u00fcn ard\u0131ndan semptomlar\u0131n\u0131n azalmaya ba\u015flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. "\u0130la\u00e7 hakk\u0131nda \u00e7ok fazla bilgim yoktu. Sadece\u00a0koronavir\u00fcsle sava\u015fmak ve ondan kurtulmak i\u00e7in kendime \u015fans vermek istedim" diyen McGoraty, "\u00c7ok \u00e7abuk etki etti. \u0130lac\u0131 ald\u0131ktan 3 g\u00fcn sonra evime d\u00f6nd\u00fcm" ifadelerini kulland\u0131. Remdesivir'in hen\u00fcz kan\u0131tlanan bir tedavi ilac\u0131 olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 alt\u0131n\u0131 \u00e7izen uzmanlar,\u00a0koronavir\u00fcs\u00a0bula\u015fan hastalarda erken d\u00f6nemde ilac\u0131n etkili olabilece\u011fini; ancak ventilat\u00f6re ba\u011flanm\u0131\u015f hastalarda \u00e7ok fazla etkisi olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade etti. \u00d6te yandan, Dr. McGroarty'nin gen\u00e7, fit ve spor yapan bir ki\u015fi olmas\u0131 nedeniyle iyile\u015fme s\u00fcrecinin bu kadar h\u0131zl\u0131 olabilece\u011fi belirtildi.