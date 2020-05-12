ABD’de mahkumlar erken tahliye olabilmek için sırayla maske koklayıp koronavirüse yakalandı

\r\nABD'nin Los Angeles kentindeki bir hapishanede 21 mahkumun, erken tahliye edilebilmek umuduyla birbirlerine koronavir\u00fcs bula\u015ft\u0131rd\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131kland\u0131. Los Angeles Polis M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc'n\u00fcn Twitter'da yay\u0131mlad\u0131\u011f\u0131 bir videoda mahkumlar s\u0131rayla bir y\u00fcz maskesini kokluyor, ate\u015flerini y\u00fckseltmek i\u00e7in aralar\u0131nda dola\u015ft\u0131rd\u0131klar\u0131 \u015fi\u015feden s\u0131cak su i\u00e7iyorlar.\r\nSon iki ay i\u00e7inde yakla\u015f\u0131k be\u015f bin mahkumun erken tahliye edildi\u011fi kentte, 4 May\u0131s'tan bu yana hapishanelerdeki koronavir\u00fcs vakalar\u0131nda y\u00fczde 60'l\u0131k bir art\u0131\u015f g\u00f6r\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc a\u00e7\u0131kland\u0131. Bu s\u00fcre i\u00e7inde 357 mahkumun koronavir\u00fcs testi pozitif \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n'Normal zamanlarda payla\u015fmazlar'\r\nLos Angeles Polis M\u00fcd\u00fcr\u00fc Alex Villanueva 26 Nisan'da Pitches Hapishanesi'nde 50 ki\u015filik bir ko\u011fu\u015fta g\u00fcvenlik kameralar\u0131n\u0131n kaydetti\u011fi g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerle ilgili olarak "Mahkumlar hastal\u0131\u011fa yakaland\u0131ktan sonra yarg\u0131\u00e7lar\u0131n merhametiyle ev hapsine al\u0131nmay\u0131 umuyorlard\u0131. B\u00f6yle bir \u015fey olmayacak" dedi.\r\n\r\nVillanueva, normal zamanlarda birbirlerinin e\u015fyalar\u0131n\u0131 kullanmayan mahkumlar\u0131n \u015fi\u015felerini ve bardaklar\u0131n\u0131 payla\u015ft\u0131klar\u0131n\u0131 ve hastal\u0131\u011fa yakalanabilmek i\u00e7in sosyal mesafe kurallar\u0131n\u0131 ihlal ederek topla\u015ft\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n\r\nAlex Villanueva, hasta olmak istemeyen di\u011fer mahkumlarla cezaevi personelinin hayat\u0131n\u0131 tehlikeye atmakla su\u00e7lad\u0131\u011f\u0131 bu mahkumlar\u0131n erken tahliye edilmeyeceklerini belirtti.\r\n\r\nMahkumlardan hi\u00e7biri birbirlerine hastal\u0131k bula\u015ft\u0131rd\u0131\u011f\u0131 su\u00e7lamas\u0131n\u0131 kabul etmedi.\r\n\r\nKentte yarg\u0131\u00e7lar sadece tutukluluk s\u00fcrelerini tamamlamak \u00fczere olan mahkumlar erken tahliye ediliyor.