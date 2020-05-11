İngiltere’ye bir günde 140’dan fazla düzensiz göçmen ulaştı

14 hours önce
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İngiltere’ye son 24 saatte Manş Denizi’ni aşarak 140’dan fazla düzensiz göçmen geldi.

Sky News televizyonunun haberinde, ülkeye son 24 saat içinde küçük botlarla Manş Denizi’ni aşarak gelen düzensiz göçmen sayısının 140’ı geçtiği bildirildi.

Haberde, bunun ülkeye bir günde gelen en fazla göçmen sayısı olduğu ifade edildi.

Bu yılın başından itibaren ülkeye ulaşan veya ülkenin karasularında yakalanan düzensiz göçmen sayısı 1200’ü bulurken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı sokağa çıkma kısıtlamalarının yürürlüğe girdiği 23 Mart’tan bu yana gelen göçmen sayısının ise 700’e ulaştığı kaydedildi.

İngiltere’ye Manş Denizi üzerinden geçen yıl ulaşan toplam düzensiz göçmen sayısı 1900 olmuştu.

Yunanistan bir grup sığınmacıyı İngiltere’ye gönderdi

Yunanistan’da sığınmacıların yoğun olarak yaşadığı kamplardan alınan 52 kişi İngiltere’ye aileleriyle yeniden bir araya gelecekleri bölgelere gönderilmek üzere Atina Uluslararası Havalimanı’na getirildi.

İngiltere’nin Yunanistan Büyükelçisi Kate Smith (ortada) ve Yunanistan Alternatif Göç Politikaları Bakanı Giorgos Koumoutsakos (sağda) havalimanına geldi.

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