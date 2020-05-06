İngiltere’de karantina nedeniyle kendi dişini çekmek zorunda kalanlar var

İngiltere’de salgın nedeniyle diş hekimlerinin sadece acil durumlara müdahale etmesine izin verilirken, halkın tedavi için macunla dolgu yapmak hatta kendi dişini çekmek gibi yöntemlere başvurduğu belirtildi.

İngiliz basınının aktardığına göre, salgın önlemleri kapsamında diş hekimlerinin kliniklerini kapatmaya zorlanması, halkı, macunla dolgu yapmak hatta kendi dişini çekmek gibi çarelere itti.

Kendi başının çaresine bakmak zorunda kalanlardan biri olan Deb Hepplestone, karantinadan önce dişini kırmış ve açığa çıkan sinirlerin ağrıya yol açmaması için iki geçici dolgu konulmuş. Ancak zamanla dolgular işlevini yitirip, ağrı da katlanılmaz olunca Hepplestone, bir parça macunla açığı kapatmaya çalışmış.

‘Başka seçeneğim yoktu’

Hâlâ biraz rahatsızlık yaşayan Hepplestone, durumu “Başka bir seçeneğim yoktu. Diş tedavisinin öncelik olarak görülmemesi bir talihsizlik çünkü diş ağrısı korkunç bir şey ve eminim ki benden daha kötü durumda olan çok sayıda insan var” diye anlattı.

Britanya Dişhekimleri Birliği (BDA), pek çok insanın ‘kaçınılmaz’ olarak kendini tedavi etmeye çalıştığını, bunun da sağlık açısından endişe verici olduğunu belirtti.

‘Tavsiye edilen bir şey değil’

BDA Başkan Yardımcısı Eddie Crouch, “İnsanların kendi dişlerini çekmek zorunda kaldıklarına dair haberler okudum, ki bu kesinlikle tavsiye edilen bir şey değil” dedi.

Crouch, “Bazı acil durumlarda, bir diş hekiminin rehberliğinde kişinin kendini tedavi etmesi yardımcı olabilir. Örneğin eczanelerde geçici dolgu kitleri satılıyor, kırılan dişin yerine bunlar konulabilir” bilgisini de verdi.

Salgının yayılmasını önlemek adına hayata geçirilen kısıtlama tedbirleri kapsamında tüm diş operasyonları ertelendi. Sadece çok acil bazı vakalara izin veriliyor. Pek çok hekim de video ya da telefon yoluyla hastalarına bilgi vermeye çalışıyor.