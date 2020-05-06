Sosyal mesafe kuralını ihlal eden koronavirüs danışmanı Prof. Ferguson istifa etti

6 hours önce
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İngiltere hükümetinin koronavirüs konusundaki danışmanlarından Prof. Neil Ferguson, sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiği için istifa etti.

Imperial College’da akademisyenlik yapan Ferguson “Yanlış bir karar aldım” dedi ve ekledi:

“Acil Durum Bilimsel Danışma Grubu’ndaki görevimi bıraktım. Sosyal mesafe konusundaki net çağrılara ters düşen bir eylemde bulunduğum için pişmanım.”

Prof. Ferguson, İngiltere hükümetini sürü bağışıklığı fikrinden vazgeçerek sokağa çıkma kısıtlaması uygulama konusunda ikna eden kişi olarak görülüyordu.

Telegraph gazetesi, Prof. Ferguson’un sokağa çıkma kısıtlaması sırasında romantik bir ilişki yaşadığı bir kadının evine geldiğinin iddia edildiğini yazmıştı.

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