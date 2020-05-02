Londra’da 11 yaşında bir çocuk karantinada vuruldu

Cuma akşamı polis 11 yaşındaki bir çocuğun vurulduğu ihbarını aldı. Adrese giden polis, çocukla birlikte 40 yaşlarında bir adamın da yaralandığını gördü.

Akıllara durgunluk veren olay başkent Londra’da meydana geldi. Londra polisi bir çocuğun vurulduğu ihbarını aldıktan sonra olay yerine gitti ve bir adamın daha yaralı olduğunu gördü.

iki yaralıyı hastaneye kaldırırken olayı araştıran polis, şüphelileri arıyor. Polis yaptığı açıklamada “Bir polis helikopteriyle yaralıları hastaneye kaldırdık, bu aşamada herhangi bir şüpheli tespit edilemedi” denildi.