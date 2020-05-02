İngiliz bankaları kredi kayıpları için güçlü karşılık ayırdı

İngiltere merkezli Barclays kredi kayıpları için 2.6 milyar dolar ile on yılın en yüksek karşılıklarını ayırırken, StanChart 956 milyon dolar ile 2015’ten bu yana en yüksek kredi karşılığını ayırdı.

Barclays Plc’nin traderları için güçlü geçen ilk çeyrek, koronavirüs pandemisinden kaynaklı kötü kredilere karşı ayrılan 2.1 milyar sterlinlik (2.6 milyar dolar) karşılıkların gölgesinde kaldı.

Bankanın Çarşamba günü açıkladığı finansallara göre menkul kıymet biriminin alım satım işlem geliri, virüsün piyasaları sarsmasıyla birlikte ilk çeyrekte yüzde 77 artış kaydetti. Bankanın ABD’li rakiplerinin işlem geliri ortalama yüzde 30 artış kaydetti. Buna karşın İngiltere merkezli banka on yılın en yüksek çeyreklik kredi karşılıklarını ayırdı.

Barclays’in hisseleri Londra’daki işlemlerde yüzde 7 yükselerek Avrupalı bankaların kazançlarına önlülük etti. Güçlü işlem performansı Barclays’in sermaye seviyelerini korumasını destekledi.

CEO Jes Staley, bankanın bilanço açıklamasında “İçinde bulunduğumuz ekonomik daralmaya ilişkin belirsizlik dikkate alındığında 2020’nin zor geçmesi bekleniyor.” dedi.

UBS analistleri, “Yeni muhasebe standartları bankaların işletmeler ve tüketicilerin virüsün yayılmasını durdurmaya yönelik kapanmalardan nasıl etkileneceğini tahmin etmeye çalışmaları anlamına geliyor. Kötüleşen kredi kalitesi ikinci çeyrek ve ötesinde çok daha görünür bir hale gelecek.” dedi.

Barclays’in vergi öncesi karı yüzde 38 düşüşle 913 milyon sterlin ile analist tahminlerini ıskaladı.

Stanchart 956 milyon dolar karşılık ayırdı

Standard Chartered Plc koronavirüs pandemisi boyunca olası kredi kayıpları için ilk çeyrekte 956 milyon dolar karşılık ayırdı. Bankanın alım satım işlem geliri güçlü yükselerek bankanın gelirinin artmasında etkili oldu.

Gelişen piyasalara odaklı banka, Asya, Afrika ve Orta Doğu’daki müşterilerinin kapanmalar ve seyahat yasakları nedeniyle zorluğa girmesinden dolayı -krizle mücadele etmek için milyarlarca dolar ayıran diğer küresel bankalara benzer bir şekilde- 2015’ten bu yana en yüksek karşılıkları ayırdı.

Bankanın CEO’su Bill Winters, Çarşamba günü yaptığı açıklamada “Kredi kalitesi üzerinde baskı son dönemde artış olmakla birlikte ilk çeyrekte yüzde 6 ile iyi bir gelir artışı sağladık ve güçlü maliyet disiplinimizi koruduk.” dedi.

Kötüleşen ekonomik görünüm nedeniyle yüksek riskli varlık sınıfına 6.2 milyar dolar ekleyen StanChart, erken uyarı sinyallerindeki artışın üçte ikisinin havacılık sektörüne ilişkin endişelerden kaynaklandığını belirtti.

Stanchart’ın ilk çeyrek karı yüzde 12 düşüşle 1.22 milyar dolara gerilemesine karşın analist beklentinden iyi geldi. Faaliyet karı alım satım işlemlerindeki artışın etkisiyle yüzde 13 yükseldi.

Bankanın rakibi HSBC Holdings Plc’nin karı, Salı günü yapılan açıklamaya göre ilk çeyrekte yüzde 51 düşüş kaydetti. HSBC, kötü kredilere karşı ayrılan karşılıkların bu yıl 11 milyar dolara çıkabileceği konusunda uyarmıştı.