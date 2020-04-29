Mürettebatına mangal partisi izni veren denizaltı komutanı görevden alındı

İngiltere’de, Kraliyet Donanması’na ait bir denizaltıda mürettabatın mangal partisi yapmasına izin veren bir denizaltı kaptanı, görevden alındı.

Nükleer güçle çalışan HMS Trecnhant adlı denizaltının kaptanı John Lewis, tamirat için denizaltıyı Plymouth kentindeki Devonport Limanı’na götürdü.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, mangal partisi sırasında dans eden ve kahkahalar atan mürettabat görülüyordu.

Soruşturmanın ardından, kaptanın görevden alındığı, ancak başka bir konumda donanmada kalmaya devam edeceği belirtildi.