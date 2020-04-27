Kraliyet Darphanesi sağlık çalışanları için 2 milyon siperlik üretecek

Kraliyet Darphanesi, İngiltere ve Galler’deki sağlık çalışanları siperlik üretimine başladı.

Bugüne kadar 150 bin siperlik üretildi, hedef ise 2 milyona ulaşmak.

Genellikle madeni para ve yatırım amaçlı ürünler üreten Darphane’nin mühendisleri 48 saat içinde geliştirdikleri prototipi 7 gün 24 saat üretiyor.

Güney Galler’deki Llantrisant kentinde bulunan Darphane, daha önce de Cwm Taf Morgannwg Üniversitesi için koronavirüs bilgilendirme kartlar üretmişti.