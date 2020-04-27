İngiltere’de antikor testleri çalışmasında “olumlu gelişmeler var”

48 mins önce
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Antikor testi

İngiltere Sağlık Bakanı Müsteşar Yardımcısı Edward Argar, İngiltere’de koronavirüs bulaşıp da iyileşen insanları tespit etmek için gerekli olan antikor testleri üzerinde çalışılmaya devam ettiğini açıkladı:

“Şu an sonuca ulaşmada belirtiler olumlu, ancak bunun yüzde 100 işe yarayacağını söyleyebilecek noktada değiliz.”

Talk Radyo’ya konuşan Argar, “Şu an çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çok iyi bir ielrleme kaydettik ve bu anlamda çok olumlu haberler göreceğimizi umuyorum” dedi.

Antikor testlerinde virüs bulaşan ve bağışıklık geliştiren kişiler tespit ediliyor. Böylece bağışıklık kazanan kişilerin belirlenmesi sonrası işe ya da okula geri dönmesi, kısıtlamaların bu kişiler için yumuşatılması söz konusu olabilir.

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