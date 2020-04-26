Koronavirüs korkusu başka hastalıklardan kaynaklanan ölümlerin artışına sebep olabilir

4 hours önce
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İngiltere’de koronavirüs korkusundan acil servis başvuruları yarı yarıya azaldı. Halkın sağlık sistemine gitmeken çekinmesinin felç, kalp krizi ve kanser gibi hastalıklardan kaynaklı ölümleri arttırmasından endişe ediliyor.

İngiltere, yeni tip koronavirüsün yol açtığı Covid-19 hastalığına bağlı ölümlerde 20 bin eşiğini geçen beşinci ülke oldu. 23 Mart’tan bu yana sosyal ve ekonomik hayatın durduğu, günlük hayata büyük kısıtlamaların getirildiği ülkede Covid-19 korkusu diğer sağlık sorunlarına dair korkuların önüne geçti. Covid-19 hastalarının tedavisine öncelik vermek ve koronavirüsün yayılım hızını kesmek için kriz yönetimi uygulanan ülkede diğer sağlık sorunlarına bağlı ölümlerin artmasından endişe ediliyor.

İngiltere Halk Sağlığı Kurumu’nun son yayımladığı verilere göre nisan ayında hastanelerin acil servislerine yapılan başvuru geçtiğimiz ayla kıyasla yarı yarıya düştü.

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