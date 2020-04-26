İngiliz askerlerinin korunması için “böcek kovucu” siparişi verildi

4 hours önce
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İngiliz askerlerinin Koronavirüsten korunması için böcek kovucu ilaç madde verildi.

İngiltere Savunma Bakanlığı, cuma günü yaptığı açıklamada askerleri covid-19 hastalığından korumak için limon okaliptüs yağı ekstresi (Citriodiol) siparişi verildiğini doğruladı.

Bu haberin üzerine İngiltere Kamu Sağlığı Kurumu (PHE) bu malzemeleri kullanmanın Koronavirüse karşı koruduğuna dair bir bulgu olmadığını açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü de bu maddenin Koronavirüse karşı koruduğuna dair bir kanıt olmadığını aktardı.

Sky News’e ismini vermeden konuşan bir kaynak, bu maddenin isteğe bağlı kullanılacağını; Koronavirüse karşı korumasa bile bir riskinin de olmadığını belirtti.

Aynı zamanda sosyal mesafe önlemlerinin yanı sıra ordu personelinin bağışıklık sisteminin güçlenmesi için D vitamini takviyesi gibi alınan ek önlemlerden biri olduğu aktarıldı.

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