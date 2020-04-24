Muhafazakar Partili vekil Müslümanları daha iyi anlamak için bir hafta oruç tutacak

6 hours önce
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Muhafazakar Parti üyesi milletvekili Paul Bristow, ramazan ayında Müslümanlarla aynı deneyimi paylaşmak için bir hafta oruç tutacağını belirtti.

Bristow, Twitter hesabında yayımladığı videoyla, ramazanın Müslümanlar için ne anlama geldiğini öğrenmek istediğini ifade etti.

Ramazanın manevi yansıma, kendini geliştirme ve ibadetlerin arttığı bir zaman dilimi olduğunu aktaran Bristow, “Ramazanın ilk haftasında ben de oruç tutmaya karar verdim. Müslüman değilim, bu deneyimi, şehrim Peterborough’da yaşayan tahmini 20 bin Müslüman ile paylaşmamın önemli olduğunu düşünüyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

Oruç tutacağı bu sürede sadece kendisiyle ilgili daha fazla şey değil, aynı zamanda İslam inancı hakkında daha fazla bilgi edinmeyi umduğunu da kaydeden Bristow, ayrıca bir gününü kameraya alacağını da söyledi.

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