Birleşik Krallık ilaç sevkiyatı için İrlanda ve Fransa ile sınırları açık tutma konusunda anlaştı

6 hours önce
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Birleşik Krallık Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, salgın sırasında ilaç ve diğer temel gereksinimlerin sevkiyatı için Fransa ve İrlanda ile sınırları açık tutma konusunda anlaştıklarını söyledi.

Günlük koronavirüs basın toplantısına katılan Shapps, önlemler nedeniyle gelirleri ciddi miktarda azalan demiryolu ve deniz taşımacığına on milyonlarca sterlin yardım yapılacağını söyledi.

Shapps, ülke genelinde ulaşımın azalması nedeniyle pek çok aracın boşa çıktığını, bu sayede virüsle mücadele eden birimlerin ulaşımında kullanılması için 9 bin araç ayırdıklarını anlattı.

Ülke genelinde 24 saatte tespit edilen vakaların sayısının haftalardır ilk defa binin altına indiğine dikkat çeken Shapps, hastanedekilerin sayısının da düzenli olarak azaldığını söyledi ve ekledi:

“Fakat zirve noktasını geride bıraktık demek ve önlemleri gevşetmek için erken.”

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