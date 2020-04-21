Birleşik Krallık’taki Korona ölümleri bir günde ikiye katlandı

5 hours önce
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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs vaka ve can kaybı sayısını güncelledi. Yapılan açıklamaya göre Birleşik Krallık’taki hastanelerde 20 Nisan saat 17.00 itibarıyla 823 kişinin daha yaşamını yitirdiği duyuruldu. Dün yapılan açıklamada 400’den fazla kişinin hayatını kaybettiği duyurulmuş, rekor düşüş sevinçle karşılanmıştı. Fakat bugün yapılan açıklama virüs sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısının bir günde ikiye katlandığını ortaya koydu.

Yapılan son açıklamaya göre tespit edilen korona sebepli can kayıplarının toplam sayısı 17 bin 337’ye yükseldi.

Açıklamada ayrıca 21 Nisan saat 09.00 itibarıyla 11 bin 626 kişiye daha Korona testi yapıldığı, test edilen toplam kişi sayısının 397 bin 670 olduğu belirtildi.

Test yapılan son 11 bin 626 kişiden 4 bin 301’inde virüse rastlandığı açıklanarak, toplam vaka sayısının 129 bin 44’e ulaştığı duyuruldu.

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