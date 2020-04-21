İngiliz Hava Kuvvetleri uçağı, sağlık ekipmanları için İstanbul’da bekliyor

5 hours önce
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İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne ait Airbus A400M tipi askeri kargo uçağı, koronavirüsle mücadele kapsamında tıbbi sağlık ekipmanları almak üzere İstanbul’da bekliyor.

.Koronavirüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında birçok ülkenin sağlık ekipmanları konusundaki taleplerini geri çevirmeyen Türkiye çok sayıda ülkeye maske, eldiven, koruyucu tulum gibi tonlarca tıbbi yardım malzemesi göndermişti. Bu kapsamda virüsten en çok etkilenen Avrupalı ülkelerden biri olan İngiltere’ye de daha önce Türk Hava Kuvvetlerine ait askeri kargo uçağıyla iki kez tıbbi ekipman desteği sağlanmıştı.

İngiliz uçağı ekipmanlar için İstanbul’da virüsle dayanışma kapsamında bu kez İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne ait Airbus A400M tipi askeri kargo uçağı, sağlık ekipmanlarını almak üzere İstanbul’a geldi. İngilizlerin kargo uçağı tıbbi sağlık malzemelerini almak üzere geldiği İstanbul Havalimanı’nda görüntülendi. Uçağın, havalimanındaki kargo terminallerinin bulunduğu bölgeye yakın bir noktada park pozisyonunda yükleme için beklediği görüldü. Sağlık malzemelerinin yüklenmesinin ardından İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne ait Airbus A400M tipi kargo uçağının tekrar İngiltere’ye gitmek için havalanacak.

 

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