İngiltere ve Galler’deki her 10 ölümün 3’ten fazlası koronavirüs kaynaklı

8 hours önce
0 446 Bir dakikadan az
ingilterede bir koronavirüs hastası

Ulusal İstatistik Bürosu’nun (NSO) verilerine göre, 3-10 Nisan haftasında İngiltere ve Galler’deki her 10 ölümden üçten fazlası koronavirüs bağlantılı.

Büroya göre, söz konusu bir haftadaki 6.213 ölüm belgesinde, vefat nedeni olarak koronavirüs kayıtlara geçti.

Koronavirüsün etkisiyle bu haftadaki ölüm sayısı 18.000’in üzerine çıktı ve 2000 yılından bu yanaki en çok haftalık ölüm sayısı gerçekleşmiş oldu.

Ancak diğer nedenlerle ölümlerde de artış görüldüğü, bu durumun da sokağa çıkma kısıtlamalarının kamu sağlığı üzerinde dolaylı bir etkisi bulunduğunu gösteriyor olabileceği belirtildi.

NSO Sağlık Analizi biriminin direktörü Nick Stripe, bunun neden kaynaklandığını anlamaya çalıştıklarını belirtti.

Stripe, nedenin diğer hastalıkları olanların hastanenelere ve acil servislere gidiş oranının salgının başlamasından bu yana yarı yarıya düşmesinin bunda etkili olabileceğini vurguladı.

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

5 hours önce
1,152

Birleşik Krallık’taki Korona ölümleri bir günde ikiye katlandı

11 hours önce
1,163

İngiltere’de koronavirüse karşı geliştirilen aşının klinik denemelerine başlanıyor

1 day önce
1,087

Türkiye’den İngiltere’ye gelecek 84 ton koruyucu malzemenin ihracına onay verildi

1 day önce
1,968

İngiltere’de 6 buçuk milyon kişinin işsiz kalacağı öngörülüyor

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Reklam engelleyici kullandığınızı görüyoruz. ÜCRETSİZ olarak dağıtılan binlerce gatezemiz ve internet sitemizde yer alan haberleri okuyabilmeniz için her yıl on binlerce pound harcıyoruz. Bu ise sitemizde bulunan reklamlar sayesinde gerçekleşmektedir. londragazete.com’u kullanmaya devam etmek için lütfen bu alan adını reklam engelleyicisine ekleyerek bize destek verin.