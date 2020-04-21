İngiltere ve Galler’deki her 10 ölümün 3’ten fazlası koronavirüs kaynaklı

Ulusal İstatistik Bürosu’nun (NSO) verilerine göre, 3-10 Nisan haftasında İngiltere ve Galler’deki her 10 ölümden üçten fazlası koronavirüs bağlantılı.

Büroya göre, söz konusu bir haftadaki 6.213 ölüm belgesinde, vefat nedeni olarak koronavirüs kayıtlara geçti.

Koronavirüsün etkisiyle bu haftadaki ölüm sayısı 18.000’in üzerine çıktı ve 2000 yılından bu yanaki en çok haftalık ölüm sayısı gerçekleşmiş oldu.

Ancak diğer nedenlerle ölümlerde de artış görüldüğü, bu durumun da sokağa çıkma kısıtlamalarının kamu sağlığı üzerinde dolaylı bir etkisi bulunduğunu gösteriyor olabileceği belirtildi.

NSO Sağlık Analizi biriminin direktörü Nick Stripe, bunun neden kaynaklandığını anlamaya çalıştıklarını belirtti.

Stripe, nedenin diğer hastalıkları olanların hastanenelere ve acil servislere gidiş oranının salgının başlamasından bu yana yarı yarıya düşmesinin bunda etkili olabileceğini vurguladı.