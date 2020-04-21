Sağlık Bakanı Hancock günde 100 bin koronavirüs testi hedefi yüzünden zor durumda kalabilir

İngiliz Daily Telegraph gazetesi, en geç ay sonunda ülkede günde 100 bin koronavirüs testi yapılması hedefinin, İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock’u zor durumda bırakabileceğini yazdı.

Gazete manşetinden duyurduğu haberde, Başbakanlık kaynaklarının, Hancock’u “Keyfi ve mantıksız bir vaatte bulundu” diyerek eleştirdiklerini yazdı.

Daily Telegraph’a konuşan bir Başbakanlık kaynağı, “Bu vaadin Hancock hakkında olumsuz bazı sonuçları doğurma tehlikesi var” dedi.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, “En geç ay sonunda günde 100 bin test” hedefini 2 Nisan’da açıklamıştı.

Ülkede açıklanan son verilere göre dün sabah saat 09:00 itibarıyla 24 saatte sadece 19 bin 316 test yapıldı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise daha önce günde 250 bin koronavirüs testi yapılmasını hedeflediklerini söylemiş ancak bu hedefe ne zaman varılabileceğini açıklamamıştı.