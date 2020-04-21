Sağlık Bakanı Hancock günde 100 bin koronavirüs testi hedefi yüzünden zor durumda kalabilir

8 hours önce
0 757 Bir dakikadan az
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock
 

İngiliz Daily Telegraph gazetesi, en geç ay sonunda ülkede günde 100 bin koronavirüs testi yapılması hedefinin, İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock’u zor durumda bırakabileceğini yazdı.

Gazete manşetinden duyurduğu haberde, Başbakanlık kaynaklarının, Hancock’u “Keyfi ve mantıksız bir vaatte bulundu” diyerek eleştirdiklerini yazdı.

Daily Telegraph’a konuşan bir Başbakanlık kaynağı, “Bu vaadin Hancock hakkında olumsuz bazı sonuçları doğurma tehlikesi var” dedi.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, “En geç ay sonunda günde 100 bin test” hedefini 2 Nisan’da açıklamıştı.

Ülkede açıklanan son verilere göre dün sabah saat 09:00 itibarıyla 24 saatte sadece 19 bin 316 test yapıldı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise daha önce günde 250 bin koronavirüs testi yapılmasını hedeflediklerini söylemiş ancak bu hedefe ne zaman varılabileceğini açıklamamıştı.

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

1 day önce
546

İngiltere’de ‘beş dakikada sonuç veren’ koronavirüs testi deneniyor

3 weeks önce
784

Sağlık Bakanı Hancock’tan “Sosyal mesafeyi koruyun” çağrısı

4 weeks önce
438

Coronavirus UK: 181 deaths in just 24 hours as PM and Health Secretary test postive

4 weeks önce
842

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock’ta da Koronavirüs çıktı

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Reklam engelleyici kullandığınızı görüyoruz. ÜCRETSİZ olarak dağıtılan binlerce gatezemiz ve internet sitemizde yer alan haberleri okuyabilmeniz için her yıl on binlerce pound harcıyoruz. Bu ise sitemizde bulunan reklamlar sayesinde gerçekleşmektedir. londragazete.com’u kullanmaya devam etmek için lütfen bu alan adını reklam engelleyicisine ekleyerek bize destek verin.