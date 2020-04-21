Brexit: AB ile İngiltere görüşmelere yeniden başladı AB ile İngiltere 6 hafta aradan sonra Brexit sonrası ilişkilerini yeniden görüşmeye başladı

Avrupa Birliği ile İngiltere Brexit’in ardından geleceğe yönelik ilişkilerini şekillendirmek amacıyla Covid-19 salgını nedeniyle ara verdikleri görüşmelere yeniden başladı.

Avrupa Birliği adına müzakereleri yürüten Michel Barnier ve mevkidaşı David Frost altı hafta aradan sonra internet üzerinden video konferans aracılığı ile bir araya geldi.İngiltere Başbakanlık sözcüsü açıklama yaparak, “Yapıcı görüşmelerin gerçekleşmesini bekliyoruz, hazirana kadar ilerleme sağlanmasını ümit ediyoruz” dedi.

Michel Barnier de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Birçok alanda ilerleme sağlamalıyız.” ifadelerini kullandı.31 Ocak tarihinde Avrupa Birliği’nden ayrılan İngiltere geçiş sürecini aralık ayının sonrasına uzatmak istemiyor.

Uluslararası Para Fonu Başkanı Kristalina Georgieva koronavirüs krizini daha fazla derinleştirmemek amacıyla İngiltere’ye sürecin uzatılması çağrısında bulundu.