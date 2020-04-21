Prens Charles’ı Koronavirüs’ten kurtaran homeopatik tedavi mi?

Röportaj: Egemen Arkut

Koronavirüs salgını tüm dünyada korku ve endişe yaymaya devam ederken, özellikle yaşları ve geçirmiş oldukları hastalıklar sebebiyle risk altında olan bazı kişilerin kısa sürede iyileştikleri görülüyor.

Virüs bulaşan ve kısa sürede iyileşen isimlerden biri de İngiltere Kraliyet ailesinin tanınan simalarından Prens Charles. Koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra derhal karantinaya alınan Prens Charles, sadece 7 günde iyileşerek karantinadan çıkmayı başardı.

1844 yılında İngiltere’de kurulan ve merkezi Londra’da bulunan Homeopati Fakültesi’nin Royal Patronu olan Prens Charles’ın, Koronavirüsü homeopatik tedavi ile yendiği düşünülüyor.

HOMEOPATİ NEDİR?

Homeopati, bir hastalığın, hastalık belirtilerini sağlam bir insanda ortaya çıkarabilecek maddelerin çok düşük dozlarda hastaya verilmesiyle tedavi edilebileceği inancına dayanan bir alternatif tedavi yöntemidir.

Bazı bilim insanları homeopatinin faydasız olduğunu iddia ediyor, bazıları ise bu tedavi yönteminin normal tıptan daha etkili ve zararsız olduğunu savunuyor.

Londra’da yaşayan homeopat Dr. Emel Gökmen, Koronavirüs tedavisinde homeopatiyi ve Koronavirüse karşı etkisini Londra Gazete’ye anlattı:

Homeopati iddia edildiği gibi faydasız mıdır ve normal tıp varken homeopatiyi neden tercih etmeliyiz?

Homeopati konvansiyonel tıbbın alternatifi değildir. Birlikte uygulanabilir. Haklısınız karşı görüşleri de çok fazla. Öyleyse bu tedavinin etkinliği var diyebiliriz. Yoksa bu kadar karşı görüş çabası olmazdı. Bu konuya çok fazla girmek istemiyorum çünkü amacımız pandemi günlerinde hastalara yardımcı olmak, toplumumuza doğru mesajlar vermektir. Homeopatinin geçmiş pandemilerde çok başarılı olduğunun tarihi kayıtları mevcuttur.

Homeopati hakkında kısa bilgi verebilir misiniz?

Alman Samuel Hahnemann 200 yıl kadar öncesinde geliştirdiği homeopati aslında İngiltere ve dünyada yaygın bilinmektedir. Hatta 1900’lü yılların başında dünyada birçok homeopati ile tedavi yapan hastaneler mevcuttu. Daha sonra ilaç sanayinin gelişimi ve homeopatinin yüksek yatırım değerinin olmaması hastanelerin kapanmasına yol açtı. Ayrıca homeopati kişiye özel yapılır. Kullandığımız ilaçlar gibi semptoma yönelik değildir. Tüm bunlar homeopatinin uygulama zorluklarıdır. Ancak tarihten biliyoruz ki pandemide birkaç ilaç ön plana çıkar ve kolayca çok sayıda insana uygulanabilir. Ben de bu durumu geçtiğimiz ay içinde deneyimledim.

Homeopati Koronavirüs hastalığını tedavi ediyor mu?

Homeopatide virüsü öldüren antiviral bir ilaç yoktur. Biz hiçbir zaman virüsleri öldürmeye çalışmakla başa çıkamayız. Önemli olan bizim güçlü olmamızdır. Homeopati “vital force” yani bağışıklığımızı güçlendirir. Prens Charles’ın durumunda olduğu gibi gelen virüs zarar vermeden kontrole alınır. Hatta şikayetlerinin başladığı gün homeopatik tedaviye başlayan hastalar “Ben gerçekten hasta olmadım galiba; nasıl bu kadar çabuk iyileştim?” dediler.

Prens Charles nasıl iyileşti?

Homeopatinin belirgin olumlu etkisi olmuştur. Kraliyet ailesi üç kuşaktır homeopatiyi destekler ve kullanır. İlk homeopati hastanesi Kraliçe Victoria izniyle 1849’da Londra’da açılmıştır. Kraliçe 2. Elizabeth’in seyahatlerinde yanında acil seyahat kiti içeren deri bir çanta hep vardır. Bazıları Prens Charles homeopati ile iyileşmedi diyebilir. Ancak prensin yaşını düşünürsek bu kadar hızla sağlıklı olmasında homeopati etkilidir. Ayrıca benim son 1 ay içinde sadece Londra’da 100’den fazla hastam Koronavirüs hastalığından iyileşti. Bu hastalar içinde ağır vakalarda vardı.

Covid-19 ya da Koronavirüs hastası olduğumuzu nasıl anlayacağız?

Hastayım diye düşündürten semptomlar genelde ani başlıyor. En sık görülen başlangıç bulgusu; baş ağrısı , bel ağrısı ve halsizliktir. Bu klasik üçlüye ateş, boğaz ağrısı, kuru öksürük, burun tıkanıklığından biri veya birkaçı eşlik edebilir. Ateş ve boğaz ağrısı olmadan hastalığın başlayabileceğini unutmayalım. Burun akıntısı da bu hastalıkta olmuyor. Ağrı 1-2 günde tüm vücuda yayılır ve çok şiddetlidir. Bu özellikleri ve 3-4. günlerde gelişen koku ve tat kaybı da bu hastalığı düşündürmelidir.

Tüm hastalarda başlangıçtan itibaren olan yeterince göğüs kafesinin açılmadığı hissi vardır. Psikolojik yürek daralmasından ayrılan mekanik bir durumdur. Merdiven çıkamama özellikle dikkat çekicidir. Hasta kendini iyi hissetse bile bir kat merdiven çıkınca kesiliyor.

Bu bulgulara dikkat etmek çok önemli çünkü bu şikayetleri ciddiye alıp dinlenirsek vücudumuza virüsü yenmesi için yardım ederiz. Ayrıca çok nadiren sadece ishal ve ateşle başlayan hastalarda mevcut. İshal durdurucu ilaçla ilk günden ishalini kesip ilerleyen günlerde çok ağırlaşan hastamda oldu. İshal bedenin virüsü dışarı atma çabasıdır. Lütfen ishalinizi durdurmayınız. Hastalarda başlangıçta olmasa bile üçüncü günden sonra 1-2 defa ishal oluyor. Vücut akciğerler dışında bağırsaklara inmiş virüsleri atıyor.

Belirgin olmasa da söylediğiniz şikayetlerden bir veya birkaçı var ve hasta olabilirim diye düşünüyorsak ne yapmalıyız?

İlk olarak gerekli sağlık birimlerini aramalısınız. Londra’da ben yalnızım ama Türkiye’de bir grup homeopat meslektaşımla birlikte gönüllü olarak online Korona Virüs hastalarını takip ediyoruz. Homeopatik tedavi düşünüyorsanız ulaşabilirsiniz. Şikayetlerinizi değerlendirip uygun homeopatik ilacı başlatıp takibe alıyoruz. İngiltere’de ilaç bulmak zor değil. Online satın almak mümkün. Ayrıca halkımız çok yardımseverdir. Birçok kişiye ilaç veriyor, ulaştırıyor. Ben şu anda İstanbul’ dayım ancak Güney Londra’daki evimden, Kuzey Londra’da homeopati eğitimi almış bir arkadaşımızdan bir şekilde ilaç hastaya ulaşıyor.

Pandemide homeopati ile tedavi olalım mı?

Korona Virüsün akciğerler dışında sinir sistemi, kalp gibi diğer hayati yapılarda da zarar verdiği otopsilerde gösterilmeye başlandı. Bu virüs çoğunluğunda hafif geçiyor ama ilerlerse bedene çok zarar veriyor. Türkiye’de hastalara antiviral, antibiyotik ve Chloroquine verilerek eve gönderiliyor. Testler güvenli değil. Erken dönem akciğer tomografisi çok iyi sonuç veriyor ve Türkiye’de hemen yapılabiliyor. İngiltere’de ise tam tersi hastaneye alınıncaya kadar sadece parasetamol öneriliyor. Londra’da evde neredeyse yoğun bakıma alınacak düzeyde ağırlaşan hastalarla da karşılaştım. Zamanla biz hekimler bu virüsü tanıyacağız, ilacı, aşısı gibi çözümler geliştirilecek ancak o zamana kadar pandemilerde etkili olduğu söylenen homeopatiyi niçin kullanmayalım. Ben çok etkili olduğunu gözlemledim ve inanıyorum. Önemli olan zararı yoktur. Bu tedavi uygulanırken mutlaka homeopat ile başlanmalı ve takibi olmalıdır. Doğal ve zararı olmayan bir tedavi olmakla birlikte vitamin, ateş düşürücü gibi alınmaz.

Röportajımızı bitirirken Dr. Emel Gökmen’i okurlarımıza tanıtmak isteriz. Kısaca kendinizden bahseder misiniz?

30 yıllık meslek hayatımın ilk 14 yılında klasik hekim olarak çalıştım. Nöroloji uzmanıyım ve son 16 yılımı integrative tıbbın birçok alanıyla ilgili eğitim ve uygulamalarla geçirdim. Ağrılar konusunda kitabım ve çalışmalarım, kendi adıma geliştirilmiş yöntemim mevcut. 2 yıldır Londra ve İstanbul’da yaşıyorum. İstanbul’da kliniğim devam ediyor, Londra’da homeopati ve akupunktur uygulamaları yapıyorum.