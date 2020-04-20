İngiltere’de ‘beş dakikada sonuç veren’ koronavirüs testi deneniyor

3 hours önce
0 263 Bir dakikadan az
koronavirüs testi

Güney Galler Üniversitesi, yarım saat içinde sonuç veren bir koronavirüs testi geliştirildiğini açıkladı. Testin ne ölçüde doğru sonular verdiği hala değerlendiriliyor, ancak yerel Ulusal Sağlık Hizmeti NHS yönetimi, ilk işaretlerin umut vaat ettiğini söyledi.

İngiltere’de ülke genenilnde, hızla sonuç veren koronavirüs testleri geliştiriliyor.

Örneğin Norwich Araştırma Parkı’ndaki uzmanlar, Güney Galler Üniversitesi’ndekien benzer yöntemle, daha hızlı sonuç veren bi test üzerinde çalışıyor.

Exeter Üniversitesi de mevcut enfeksiyonu tespit edebilen ve daha önce enfeksiyon geçirilip, geçirilmediğini bulan bir antikor testi geliştirdi. Bu testin hala değerlendirme aşamasında olduğu kaydedildi.

Testin, Londra’daki St Thomas Hastanesi’nde denendiği ve başarılı olduğu takdirde, beş dakika içinde sonuç verebileceği belirtildi.

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

19 mins önce
25

İngiltere’de 6 buçuk milyon kişinin işsiz kalacağı öngörülüyor

30 mins önce
36

Vauxhall otomotiv İngiltere’deki tesislerini açmaya hazırlanıyor

39 mins önce
82

İngiltere’de çoğu siyah ve etnik azınlıklara mensup 70 sağlık çalışanı salgın sebebiyle yaşamını yitirdi

2 hours önce
309

İngiltere’de hükümetten girişimlere 1,3 milyar sterlinlik destek paketi

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Reklam engelleyici kullandığınızı görüyoruz. ÜCRETSİZ olarak dağıtılan binlerce gatezemiz ve internet sitemizde yer alan haberleri okuyabilmeniz için her yıl on binlerce pound harcıyoruz. Bu ise sitemizde bulunan reklamlar sayesinde gerçekleşmektedir. londragazete.com’u kullanmaya devam etmek için lütfen bu alan adını reklam engelleyicisine ekleyerek bize destek verin.