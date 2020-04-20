İngiltere’de ‘beş dakikada sonuç veren’ koronavirüs testi deneniyor

Güney Galler Üniversitesi, yarım saat içinde sonuç veren bir koronavirüs testi geliştirildiğini açıkladı. Testin ne ölçüde doğru sonular verdiği hala değerlendiriliyor, ancak yerel Ulusal Sağlık Hizmeti NHS yönetimi, ilk işaretlerin umut vaat ettiğini söyledi.

İngiltere’de ülke genenilnde, hızla sonuç veren koronavirüs testleri geliştiriliyor.

Örneğin Norwich Araştırma Parkı’ndaki uzmanlar, Güney Galler Üniversitesi’ndekien benzer yöntemle, daha hızlı sonuç veren bi test üzerinde çalışıyor.

Exeter Üniversitesi de mevcut enfeksiyonu tespit edebilen ve daha önce enfeksiyon geçirilip, geçirilmediğini bulan bir antikor testi geliştirdi. Bu testin hala değerlendirme aşamasında olduğu kaydedildi.

Testin, Londra’daki St Thomas Hastanesi’nde denendiği ve başarılı olduğu takdirde, beş dakika içinde sonuç verebileceği belirtildi.