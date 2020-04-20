Boris Johnson kısıtlamaları gevşetmenin ‘ikinci bir salgın dalgasına yol açmasından korkuyor’

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’un kabinedeki arkadaşlarına, sokağa çıkma kısıtlamalarını çok erken bir vakitte kaldırmanın, ikinci bir koronavirüs salgınına neden olabileceğinden kaygılı olduğunu söylediği belirtildi.

Johnson’ın Cuma günü, yardımcısı Dominic Raab ile görüştüğü belirtildi.

Johnson’ın Raab ve video konferansla katılan diğer yetkililere, önceliğinin ikinci bir salgın dalgasını önlemek olduğunu söylediği kaydedildi.

BBC Siyaset Editörü Yardımcısı Norman Smith, hükümet üyelerinin şu anda temkinli açıkamalar yaptığını ve Johnson’ın krizi tersine çevirmenin üç ay alabileceğini söylediği açıklamalarına göndermede bulunarak, sokağa çıkma kısıtlamalarını gevşetmekten değil, çeşitli değişikliklerden bahsettiklerini söylüyor.

Smith, gevşemenin Haziran ayını bulabileceğini, ayrıca ikinci bir sokağa çıkma kısıtlaması getirmenin sağlığa olduğu kadar, ekonomiye etkilerinin de hesaba katıldığını belirtiyor.