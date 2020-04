İngiltere’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 13 bine dayandı

Koronavirüs salgının acı bilançosunu paylaşan İngiltere Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada 761 kişinin daha virüs sebebiyle hastanelerde hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından paylaştığı rakamlara göre 14 Nisan saat 17.00 itibarıyla Koronavirüs sebebiyle sadece hastanelerde yaşamını yitiren kişi sayısı 12 bin 868’e yükseldi.

Açıklamada ayrıca 15 Nisan saat 09.00 itibarıyla Birleşik Krallık’ın genelinde 313 bin 769 kişiye virüs testi yapıldığı ve 4 bin 605 kişi de daha virüse rastlanarak toplam vaka sayısının 98 bin 476’ya ulaştığı belirtildi.

Virüs bulunan kişilerin 76 bin 371’i İngiltere’de, 6 bin 748’i İskoçya’da, 6 bin 118’i Galler’de, 2 bin 88’i ise Kuzey İrlanda’da yaşadığı açıklandı.

Birleşik Krallık’ı oluşturan ülkelerdeki en fazla ölüm 11 bin 656 kişi ile İngiltere’de gerçekleşirken, İskoçya’da 615, Galler’de 463, Kuzey İrlanda’da ise 134 kişi salgın sebebiyle vefat etti.

İngiltere’de virüs vakalarının en çok görüldüğü şehir 18 bin 951 kişi ile Londra olurken, ikinci en yüksek görülen yer bin 931 kişi ile Birmingham oldu.

LONDRA İÇİ DURUM

Londra’da en fazla vakanın görüldüğü ilçe bin 63 kişi ile Brent olurken, bin 6 kişi ile Croydon ilçesi ikinci, 977 kişi ile Barnet ilçesi üçüncü, 972 kişi ile Southwark ilçesi dördüncü, 926 kişi ile Lambeth ilçesi beşinci sırada yer aldı.

Londra’da vakanın en az görüldüğü ilçeler ise 286 kişi ile Richmond upon Thames, 301 kişi ile Kingston upon Thames, 347 kişi ile Barking and Dagenham, 367 kişi ile Kensington and Chelsea ve yine 395 kişi ile Hammersmith and Fulham oldu.

TOPLUM ÜYELERİMİZ YOĞUN YAŞADIĞI BÖLGELER

Toplum üyelerimizin yoğun yaşadığı bölgelerden Lewisham’da 721, Hackney’de 516, Enfiled’de 562, Islington’da 331, Haringey’de ise 419 kişinin test sonuçları pozitif çıktı.

Virüs sebebiyle tedavi altına alınanlardan kaç kişinin sağlığına kavuştuğu belirtilmezken, hayatını kaybeden en genç kişinin sağlık sorunları olan 5 yaşındaki yaşında bir çocuk olduğu biliniyor.